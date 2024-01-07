Погода в Москве и СПб. 7 января: что будет завтра, когда потепление Синоптик Михаил Леус заявил, что в Москве 7 января ожидается морозная погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Морозная погода в Москве

В российской столице сегодня, 7 января, ожидается переменная облачность и будет преимущественно без осадков, сообщил ведущий специалист погодного Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленобласти и Санкт-Петербурге 8 января?

Погода в Москве и Подмосковье 7 и 8 января

По словам Леуса, сегодня за погоду в Москве отвечает гребень антициклона, который вытянулся из Скандинавии в центральную часть Европейской России. Будет переменная облачность и без осадков.

«Ветер слабый, северо-западных направлений. Атмосферное давление превысит норму — в Москве к вечеру барометры покажут 756 мм ртутного столба. <...> Днем в Москве — от минус 19 до минус 21 градуса», — рассказал синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отметил, что сегодня москвичей ждет аномально холодный день с температурным фоном на 12–14 градусов ниже климатической нормы.

«В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе от минус 18 до минус 20 градусов, по области — от минус 17 до минус 22 градусов. Ветер северной четверти 1–6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление до минус 10 градусов ожидается в первые рабочие дни после новогодних каникул.

«В первые два рабочих дня в Московском регионе будет повышение температуры. Прогнозируется около минус 20 градусов ночью и минус 10 градусов днем. Это можно назвать потеплением в кавычках, все равно температура будет ниже нормы на 7 градусов», — заявил метеоролог в беседе с ТАСС.

По данным Центра «Фобос», в Москве 8 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью — от минус 18 до минус 20 градусов. Днем — от минус 11 до минус 13 градусов. Ветер слабый.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве

В Подмосковье 8 января на фоне повышенного давления прогнозируется ясная погода. Ночью —от минус 21 до минус 23 градусов. Днем — от минус 13 до минус 15 градусов. Ветер слабый.

Погода в Санкт-Петербурге 7 и 8 января

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 7 января, в Северной столице ожидается морозная погода и столбики термометра опустятся до отметки минус 20 градусов.

По словам метеоролога, потепление в Северную столицу придет уже завтра, 8 января.

«Как ни странно, но потепление приходит к нам с севера вместе с циклоном, ныряющим с Баренцева моря на север ЕТР. Ну а 9 января, когда мы дружно пойдем на работу, с очередным циклоном, тоже с Баренцева моря, к Санкт-Петербургу северо-западный ветер принесет оттепель», — объяснил Колесов.

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге сегодня, 7 января, будет ясная погода. Днем — от минус 16 до минус 18 градусов. Ветер слабый. Давление заметно выше нормы.

8 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью — от минус 14 до минус 16. Днем — от минус 3 до минус 5 градусов. Ветер западный, умеренный.

В Ленинградской области сегодня, 7 января, прогнозируется переменная облачность. Днем — от минус 16 до минус 18 градусов. Ветер слабый. Давление заметно выше нормы

8 января в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 19 до минус 21 градуса. Днем — от минус 4 до минус 6 градусов. Ветер западный, умеренный.

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