Погода в Москве и СПб сегодня, 13 января: что завтра, ждать ли морозы, снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru заявил, что в российской столице в субботу ожидаются сильные морозы до минус 28 градусов. Что за погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге 14 января, какие последние новости?

Погода в Москве и Подмосковье 13 и 14 января

По словам Вильфанда, сегодня днем в Москве столбики термометров опустятся до минус 19 градусов, а в Подмосковье — до минус 21 градуса.

«Новогодняя ночь по старому стилю, 14 января, также будет очень холодная — минус 24–26 градусов, местами до минус 30. Это ниже климатической нормы на 10–13 градусов. Днем 14 января ожидается минус 12–14 градусов», — рассказал метеоролог.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале объяснил, что Москва и Московская область попали в центральную часть антициклона, который и принес сильные морозы.

«В регионе ожидается переменная облачность, обойдётся без осадков, местами изморозь. Температура воздуха — от минус 18 до минус 20 градусов, по области — от минус 17 до минус 22 градусов. Ветер западный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что около нормы», — сообщил метеоролог.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru отметил, что потепления жителям российской столицы стоит ожидать только в начале следующей недели.

«В выходные температура воздуха в дневные часы составит 18–20 градусов мороза. Новогодняя ночь по старому стилю также будет холодной. К вечеру столбики термометров опустятся до −25 градусов. Потепления следует ожидать только в понедельник, 15 января», — подчеркнул синоптик.

По данным центра «Фобос», в Москве 14 января на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 18 до минус 20 градусов. Днем — от минус 10 до минус 12 градусов. Ветер южный, умеренный.

В Подмосковье 14 января на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 18 до минус 20 градусов. Днем — от минус 10 до минус 12 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 13 и 14 января

Михаил Леус сообщил, что сегодня условия погоды в Петербурге будут формироваться в «противоборстве приближающегося атмосферного фронта с запада и гребня антициклона, расположившегося над востоком региона».

«В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха утром — от минус 11 до минус 13 градусов, в Ленинградской области — от минус 10 до минус 15 градусов, на востоке до минус 18 градусов. Ветер южный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказал специалист.

По данным центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 14 января в течение суток на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 12 до минус 14 градусов. Днем — от минус 10 до минус 12 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Ленинградской области 14 января на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 14 до минус 16 градусов. Днем — от минус 12 до минус 14 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

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