Погода в Москве и Подмосковье 9 и 10 ноября: ждать ли снег, дождь и ветер Синоптик Тишковец заявил, что в Москве 9 ноября ожидается пасмурная погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live» рассказал, что 9 и 10 ноября в российской столице ожидаются небольшие дожди. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в четверг и пятницу

По словам Тишковца, 9 ноября в российской столице ожидаются небольшие дожди и будет пасмурно из-за циклонического вихря, который сегодня обрушится на Донбасс.

«Ночью 9 ноября будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Ветер юго-западный до 2 м/с. В Москве посвежеет до плюс пяти, а в области — от двух до семи градусов тепла. Днем мы окажемся в тыловой части циклонического вихря, который сегодня обрушится интенсивными ливневыми дождями на Донбасс, но в итоге Москва все равно попадет под спирали облачных полей и будет преобладать пасмурная погода. Местами может пройти скоротечный дождь, ветер будет северный. Днем воздух в столице прогреется до восьми градусов. Атмосферное давление будет расти», — рассказал синоптик.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru сообщил, что в течение всей недели в российской столице будет теплая погода, заморозков не прогнозируется.

«Преимущественно в столице будет облачно, постепенно будет расти давление. Сильного, порывистого ветра не прогнозируется. Рекордного тепла в регионе не ожидается, однако показатели в шесть — восемь градусов тепла на этой неделе все равно превышают климатическую норму на два-три градуса», — пояснил метеоролог.

По данным центра «Фобос», 9 ноября в Москве в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до восьми градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

10 ноября будет переменная облачность. Ночью до плюс трех градусов. Днем столбики термометра поднимутся до плюс восьми градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

В Подмосковье 9 ноября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью до плюс трех градусов. Днем столбики термометра поднимутся до плюс восьми градусов. Ветер северный, умеренный.

10 ноября ожидается малооблачная погода. Ночью до двух градусов со знаком плюс. Днем до восьми градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг и пятницу

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что похолодание, которое планировалось в середине этой недели, переносится на несколько дней.

«В погоде Санкт-Петербурга не происходит ничего интересного. Однотипная, мало меняющаяся погода по всему нашему региону сохранится в течение всей этой недели. Малоактивные циклоны заполняются над Ленинградской областью, на смену им приходят другие, но заметных изменений в характере погоды нет. Ветер слабый, юго-западного и южного направления. Температура воздуха в течение суток практически в одной градации: плюс два — плюс семь градусов», — пояснил метеоролог.

По данным «Фобоса», 9 ноября в Северной столице ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем от шести до восьми градусов тепла. Ветер слабый.

10 ноября будет переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем до семи градусов со знаком плюс. Ветер южный, умеренный.

В Ленинградской области 9 ноября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем от четырех до шести градусов тепла. Ветер слабый.

10 ноября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем от четырех до шести градусов тепла. Ветер южный, умеренный.

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