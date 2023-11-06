Погода в Москве и Подмосковье 7 и 8 ноября: будет ли тепло, что со снегом Вильфанд заявил, что температурный фон в Москве на этой неделе будет выше нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в столичном регионе на этой неделе ожидается выше нормы, заявил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье во вторник и среду

По словам Вильфанда, температура воздуха в первые дни рабочей недели будет выше климатической нормы на три четыре градуса, однако к концу недели погода изменится.

«Температура воздуха в столичном регионе будет выше нормы на три-четыре градуса, но постепенно станет снижаться и к концу недели окажется выше нормы на один-два градуса. Ночные часы будут близки к нулевой отметке — от −1 до +3 градусов, а дневные — от +1 до +6 градусов. При этом ожидаются осадки в виде дождей», — пояснил метеоролог.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live» рассказал, что во вторник воздух в российской столице прогреется до 11 градусов тепла, но постепенно температура воздуха будет снижаться.

«Погода в ближайшие дни пройдет под знаком западно-восточного переноса воздушных масс, которые будут поставлять перегретый над Гольфстримом атлантический воздух. Соответственно, это аномально высокий температурный режим с преобладанием пасмурной и дождливой погоды. Рабочая неделя начнется с ночной погоды от четырех до девяти градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 11 градусов. С каждым днем будем по градусу сбрасывать и к выходным днем ожидается около четырех градусов тепла», — сообщил метеоролог.

По данным Центра «Фобос», в Москве 7 ноября в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью до восьми градусов тепла. Днем от 10 до 12 градусов со знаком плюс. Ветер западный, умеренный.

8 ноября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью до семи градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11 градусов. Ветер западный, умеренный.

В Подмосковье 7 ноября будет переменная облачность и небольшой дождь. Ночью до семи градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до 10 градусов. Ветер западный, умеренный.

8 ноября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью до шести градусов тепла. Днем до 10 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник и среду

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас в атмосфере региона «постоянно происходит перестройка», поэтому предположить, что будет с погодой сложно.

«В атмосфере постоянно происходит перестройка, и что будет через несколько дней, даже трудно предположить, так как перспективы будущей погоды постоянно меняются. Но пока у нас спокойная погода в малоактивных циклонах, которые друг за другом смещаются через наш регион. Это настоящая осенняя погода, какая и должна быть в Питере», — рассказал метеоролог.

По данным «Фобоса», в Северной столице 7 ноября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем от семи до девяти градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

8 ноября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем от семи до девяти градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный.

В Ленинградской области 7 ноября на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой дождь и местами дымка. Ночью и днем от четырех до шести градусов тепла. Ветер слабый.

8 ноября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем от пяти до семи градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный.

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