Погода в Москве и Подмосковье 7 и 8 декабря: ждать ли 20-градусные морозы Синоптик Шувалов заявил, что 7 декабря в Москву придут сильные морозы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что в ближайшие дни в российскую столицу придут сильные морозы. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в четверг и пятницу

По словам Шувалова, к Москве подходит антициклон, из-за которого столбики термометра опустятся до минус 27 градусов.

«В столичном регионе погода в ближайшие дни будет весьма однообразной. К Москве подходит циклон, который принесет с собой аномальные морозы. Начиная с четверга температура воздуха начнет опускаться, достигая минус 27 градусов. При этом пик похолодания, предварительно, придется на воскресенье», — сообщил метеоролог.

Синоптик пояснил, что потепление придет в столичный регион не ранее 13 декабря, когда циклон станет уходить на восток, уступая место более теплым юго-западным потокам.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что минувшая ночь в Московской области стала самой холодной с начала зимы. По его словам, температурный минимум составил 21,8 градуса мороза в городе Клину.

«В подмосковном Клину минимум составил минус 21 градуса — это вторые по силе декабрьские морозы в этом городе за последнее десятилетие, холоднее было только в декабре 2021 года, тогда мороз усиливался почти до минус 25 градусов», — отметил он.

Леус также добавил, что в Москве минувшей ночью минимальная температура составила минус 12,4 градуса.

По данным центра «Фобос», в Москве 7 декабря в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность. Ночью — до минус 21 градуса. Днем — от минус 13 до минус 15 градусов. Ветер слабый.

8 декабря будет переменная облачность. Ночью — до минус 22 градусов. Днем — от минус 13 до минус 15 градусов. Ветер восточный, умеренный.

В Подмосковье 7 декабря в течение суток на фоне высокого атмосферного давления прогнозируется переменная облачность. Ночью — до минус 23 градусов. Днем — от минус 15 до минус 17 градусов. Ветер слабый.

8 декабря ожидается переменная облачность. Ночью — до минус 23 градусов. Днем от минус 14 до минус 16 градусов. Ветер восточный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг и пятницу

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в Северной столице завтра, 7 декабря, атмосферное давление будет расти и поднимется до отметки в 780 мм.рт.ст, но уже к выходным оно стабилизируется.

Также на регион надвигается антициклон, который продержится до начала следующей недели, поэтому погода в Петербурге будет морозной.

«Из неприятного это усиление юго-восточного ветра, который уже завтра вечером начнет усиливаться. В дальнейшем при ветре 8-10 м/с ощущения на морозе даже в минус 10 градусов будут неприятными, если, конечно, идти против ветра», — пояснил синоптик.

По данным «Фобоса», в Петербурге 7 декабря в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность. Ночью — до минус 19 градусов. Днем — от минус 13 до минус 15 градусов. Ветер слабый.

8 декабря будет переменная облачность. Ночью — до минус 17 градусов. Днем — от минус 9 до минус 11 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Ленинградской области 7 декабря в течение суток на фоне высокого атмосферного давления прогнозируется ясная погода. Ночью — до минус 19 градусов. Днем — от минус 14 до минус 16 градусов. Ветер слабый.

8 декабря ожидается переменная облачность. Ночью — до минус 19 градусов. Днем — от минус 11 до минус 13 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

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