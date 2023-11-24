Погода в Москве и Подмосковье 25 и 26 ноября: какое давление, что со снегом Синоптик Шувалов заявил, что в выходные в Москве ожидается снегопад

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что жителей российской столицы в ближайшие выходные ожидает сильный снегопад. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в субботу и воскресенье

По словам Шувалова, в выходные в столицу придет западный атлантический циклон, который принесет с собой сильные снегопады, из-за чего на дорогах могут образоваться большие пробки.

«Метели вызовут транспортный коллапс, водителям стоит приготовиться к плохой видимости на дорогах. В субботу температура воздуха повысится до одного-трех градусов мороза, а в воскресенье, наоборот, резко похолодает до минус восьми градусов. Ветер при этом будет два-четыре м/с», — заявил специалист.

Синоптик сообщил, что на следующей неделе погода изменится, потому что в Москву придет южный циклон с множеством осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня в российской столице был побит 50-летний рекорд низкого атмосферного давления.

«Это барическое дно. Башня „Федерация“, 19-й этаж. Атмосферное давление рухнуло ниже плинтуса. Таких низких значений в этот день не было никогда за всю метеоисторию», — говорится в публикации.

Метеоролог указал, что атмосферное давление сейчас составляет 713,55 мм ртутного столба.

По данным центра «Фобос», в Москве 25 ноября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — минус 3–5 градусов. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный, умеренный.

26 ноября будет переменная облачность. Ночью — до минус 9 градусов. Днем — от минус 3 до минус 5 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

В Подмосковье 25 ноября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью — до минус 4 градусов. Днем — от 0 до минус 2 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

26 ноября прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — до 11 градусов со знаком минус. Днем — от 4 до 6 градусов мороза. Ветер северо-восточный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу и воскресенье

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в Северной столице и Ленинградской области в ближайшие выходные можно будет открыть лыжный сезон из-за большого количества выпавшего снега.

«После этого циклона, да с перспективами дальнейшей погоды на Карельском перешейке в выходные дни точно можно будет открыть лыжный сезон, снега там уже хватает. Наши метеостанции там 12 см снежного покрова отмечают», — написал метеоролог.

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге 25 ноября на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — от минус 6 до минус 8 градусов. Ветер слабый.

26 ноября будет малооблачная погода. Ночью и днем — от минус 9 до минус 11 градусов. Ветер слабый.

В Ленинградской области 25 ноября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем — от 8 до 10 со знаком минус. Ветер слабый.

26 ноября прогнозируется переменная облачность. Ночью — до минус 15 градусов. Днем — от минус 9 до минус 11 градусов. Ветер слабый.

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