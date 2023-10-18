Погода в Москве и Подмосковье 19 и 20 октября: где пойдет снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 19 октября, в российскую столицу придет очередной циклон, который принесет осадки и незначительное потепление, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в четверг и пятницу

Тишковец пояснил, что в четверг жителей Москвы ожидает небольшое потепление с приходом циклона, а в пятницу вновь придет холодный фронт с мокрым снегом. Температура воздуха утром 20 октября будет в районе 2 градусов тепла, а в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов. Днем в столице прогнозируются осадки и до плюс 5 градусов, а в области — от нуля до плюс 5 градусов.

«С наступлением выходных тепла тоже не будет, напротив, похолодание усилится, но зато погода заметно улучшится. Связано это с постепенным выходом погожего скандинавского антициклона. По ночам ударят заморозки до минус 5 градусов, а после полудня будет всего плюс 1–6 градусов», — подчеркнул он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 19 октября в Москве ночью столбики термометров опустятся до минус 2 градусов, а в конце недели — до минус 4 градусов, рассказал он в беседе с АБН «Москва».

По данным «Фобоса», 19 октября в Москве в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем — 6–8 градусов тепла. Ветер слабый.

20 октября в российской столице прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь и местами сильный туман. Ночью и днем будет от плюс 5 до плюс 7 градусов. Ветер восточный, умеренный.

В Подмосковье, по данным «Фобоса», 19 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь и возможен туман. Днем — 5–7 градусов тепла. Ветер слабый.

20 октября будет переменная облачность и небольшой дождь. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 7 градусов. Ветер восточный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в четверг и пятницу

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщили, что 19 октября в Северную столицу придет мокрый снег и ожидается похолодание.

«Холодная воздушная масса продолжает заходить в наш регион, ветер меняет направление на северное, потом на северо-восточное, поэтому похолодание продолжится. Воздух над нами становится настолько холодным, что осадки будут выпадать уже в виде мокрого снега, но с дождем», — объяснил метеоролог.

Колесов рассказал, что температура в ближайшие две ночи в Санкт-Петербурге будет в районе 0 градусов, а дневная максимальная температура не превысит уже плюс 4 градусов.

По информации «Фобоса», в Санкт-Петербурге 19 октября будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Днем — до плюс 5 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

20 октября в культурной столице прогнозируется ясная погода. Ночью будет до минус 1 градуса. Днем — до плюс 4 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

В Ленинградской области 19 октября в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем — до 4 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный.

20 октября прогнозируется ясная погода. Ночью будет до минус 3 градусов. Днем — до плюс 4. Ветер северо-восточный, умеренный.

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