Погода в Москве и Подмосковье 19 и 20 ноября: ждать ли снег и сильный мороз Вильфанд заявил, что 19 ноября в Москве ожидается похолодание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье в Москве столбики термометра могут опуститься до минус 11 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в воскресенье и понедельник

По словам Вильфанда, погода в российской столице в воскресенье будет соответствовать норме 1 января. При этом осадков не ожидается.

«В воскресенье ночью — минус 9–11, днем — минус 5–7. Можно сказать, что это погода почти первоянварская», — отметил метеоролог.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в понедельник в российской столице ожидается похолодание. Температура воздуха ожидается на пять градусов ниже нормы. Днем прогнозируется около −5, а ночью — от −6 до −11.

«Погода будет малооблачная, хорошие прояснения, поэтому выхолаживание ночью идет очень интенсивное. Будет солнце», — объяснил метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Москве 19 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью — от 4 до 6 градусов со знаком минус. Днем — от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер южный, умеренный.

20 ноября будет переменная облачность. Ночью — до минус 5 градусов. Днем — от минус 1 до минус 3 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

В Подмосковье 19 ноября в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Ночью — до минус 9 градусов. Днем от минус 3 до минус 5 градусов. Ветер южный, умеренный.

20 ноября ожидается переменная облачность. Ночью — до минус 7 градусов. Днем — от 2 до 4 градусов со знаком минус. Ветер северо-восточный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в воскресенье и понедельник

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время в Северной столице осадков не ожидается. Снег может пойти только в северной части Ленинградской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В Санкт-Петербурге осадков не будет, а температура воздуха значительно меняться не должна. Ночью в городе ожидается −5–7 градусов, днем — до −2–4 градусов. Прояснения в облаках будут наблюдаться, поэтому и солнышко должно показываться. Но в ночные часы при этих прояснениях температура воздуха в отдельных районах области может понижаться до −10–15 градусов», — рассказал синоптик.

По данным «Фобоса», в Петербурге 19 ноября в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью — до минус 5 градусов. Днем — от 0 до минус 2 градусов. Ветер южный, умеренный.

20 ноября будет малооблачная погода. Ночью столбики термометра опустятся до минус 6 градусов. Днем — от минус 1 до минус 3 градусов. Ветер слабый.

В Ленинградской области 19 ноября прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем — от минус 5 до минус 7 градусов. Ветер южный, умеренный.

20 ноября ожидается малооблачная погода. Ночью и днем — от минус 5 до минус 7 градусов. Ветер слабый.

Читайте также:

В Москве зафиксировали самую холодную ночь осени

Снег и аномальное похолодание: какая погода ждет россиян с 20 по 26 ноября

«У нас хорошая погода»: Путин сравнил российскую экономику с европейской