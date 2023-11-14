Погода в Москве и Подмосковье 15 и 16 ноября: пойдет ли снег, чего ждать Вильфанд заявил, что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru рассказал, что в российской столице с 15 ноября начнется серьезное понижение температур и будет дуть северный ветер. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в среду и четверг

По словам Вильфанда, с 15 ноября в столичном регионе начнется понижение температур. Вместо юго-западного и западного ветра, приносящего теплый воздух, направление поменяется на северное, а скорость существенно снизится. Температура воздуха ночью и днем будет от нуля до плюс пяти градусов. В Московской области столбики термометра могут опуститься до минус одного градуса.

В четверг в столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до минус двух градусов. Днем ожидается от минус одного до четырех градусов тепла.

«С 16 ноября воздушные массы будут перемещаться преимущественно с северо-востока, и воздух, нагретый атлантическими потоками, продолжит остывать», — отметил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Вести FM» заявил, что московский регион в ближайшие два дня будет находиться в тыловой части антициклона.

«В ближайшие двое суток мы будем находиться в тылу циклона, поэтому тенденция холода продолжится. Ожидаются незначительные локальные осадки в смешанной фазе. Завтра дожди, а к вечеру может пойти мокрый снег. Температура воздуха завтра и послезавтра — от нуля до плюс пяти градусов», — сообщил метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Москве 15 ноября в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — от двух до четырех градусов со знаком плюс. Ветер слабый.

16 ноября будет переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — от одного до трех градусов тепла. Ветер слабый.

В Подмосковье 15 ноября в течение суток прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем — от одного до трех градусов тепла. Ветер слабый.

16 ноября ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — от нуля до плюс двух градусов. Ветер слабый.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в среду и четверг

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что антициклон, который наблюдался в Северной столице, начинает уходить на северо-восток, но осадки в городе и области еще могут наблюдаться. Температура воздуха в ближайшие дни будет отрицательной.

«На ближайшую неделю зимняя погода. Снега немного, а вот температура воздуха будет большую часть периода отрицательной. В отдельные ночи она может опускаться даже ниже −5 градусов, хотя днем в Санкт-Петербурге будет стремиться к 0 градусов», — пояснил метеоролог.

По данным «Фобоса», в Петербурге 15 ноября в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — от нуля до плюс двух градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

16 ноября будет переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем от минус одного до плюс одного градуса. Ветер северный, умеренный.

В Ленинградской области 15 ноября прогнозируется переменная облачность. Ночью столбики термометра опустятся до минус трех градусов. Днем — от минус одного до плюс одного градуса. Ветер северо-восточный, умеренный.

16 ноября ожидается малооблачная погода. Ночью — до минус четырех градусов. Днем — от нуля до минус двух градусов. Ветер слабый.

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