Погода в Москве и Подмосковье 14 и 15 октября: ждать ли дожди и грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что жителей российской столицы в ближайшие выходные ожидают последние теплые дни осени. Какая погода будет в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области 14 и 15 октября?

Погода в Москве и Подмосковье завтра и послезавтра

По словам Шувалова, 14 и 15 октября воздух в российской столице прогреется до 16 градусов тепла. В ночь с субботы на воскресенье будет тепло — до плюс 13 градусов.

«При этом 14 и 15 октября прогнозируются дожди, но они будут кратковременными. Возможно, солнце будет выглядывать, не нужно думать, что при дождях будет сплошная облачность. Ветер юго-западный, заметное усиление ожидается только вечером воскресенья, когда к столице будет подходить холодный фронт с северо-запада. До этого ветер останется в пределах 5–10 м/c», — сообщил синоптик.

Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале рассказала, что в Москве прогнозируется дождливая погода.

«В выходные с дождем от небольшого до умеренного. Температура воздуха ночью около плюс пяти, днем почти плюс 15 градусов», — написала она.

По данным центра «Фобос», в Москве 14 октября в течение суток будет переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью до восьми градусов тепла. Днем ожидается до 11 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, умеренный.

15 октября в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем столбики термометра будут показывать от 9 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный.

В Подмосковье 14 октября в течение суток будет переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Днем от 12 до 14 градусов тепла. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 16 м/с.

15 октября в регионе прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью до 12 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Ветер западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 14 и 15 октября

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в Северной столице в субботу и воскресенье будет стоять теплая погода.

«В выходные дни циклоны и опять циклоны. Будет очень тепло особенно в субботу, надо рассчитывать на +15...+16 градусов максимальной температуры в Санкт-Петербурге», — написал он.

Также метеоролог отметил, что в воскресенье в Петербурге уже станет прохладнее, температура воздуха днем будет держаться в районе плюс 10 градусов.

«Но так как погоду определяют циклоны, то дожди и ветер наш регион не минуют. Конечно, ветер не такой, как вчера, но порывы южного, юго-западного ветра до 15–18 м/с, особенно в прибрежных районах акваторий, будут наблюдаться», — резюмировал Колесов.

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге 14 октября в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь и возможна гроза. Днем от 15 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 15 м/с.

15 октября в городе прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и днем от 9 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 17 м/с.

В Ленинградской области 14 октября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем температура воздуха прогреется до 15 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

15 октября в ЛО будет переменная облачность и небольшой дождь. Днем от 8 до 10 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 17 м/с.

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