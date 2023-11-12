Погода в Москве и Подмосковье 13 и 14 ноября: ждать ли снег, ветер и дождь Вильфанд заявил, что в Москве 13 и 14 ноября ожидаются дожди и порывистый ветер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru заявил, что в российской столице 13 и 14 октября ожидаются дожди и сильные порывы ветра. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в понедельник и вторник

По словам Вильфанда, 13 и 14 ноября в российской столице ожидается облачная погода с небольшими дождями и порывистым ветром. Температура воздуха днем и ночью составит 4–6 градусов тепла.

«Для второй декады ноября это очень теплая погода, температура будет выше климатической нормы примерно на пять-шесть градусов», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

По мнению метеоролога Татьяны Поздняковой, в течение следующей недели в Москве будет переменчивая погода с небольшими осадками. В понедельник, 13 ноября, ночью температура воздуха составит около 7 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

«Во вторник, 14 ноября, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. Местами в городе пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до плюс 4–6 градусов. Такой режим ожидается и днем, и ночью», — говорится в публикации издания «Вечерняя Москва».

По данным центра «Фобос», 13 ноября в Москве в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью — до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до5 градусов. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с.

14 ноября будет переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — 3–5 градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

В Подмосковье 13 ноября на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью и днем — до 4 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 15 м/с.

14 ноября в регионе ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — плюс 3–5. Ветер западный, умеренный.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в понедельник и вторник

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в начале недели в Северной столице ожидаются осадки и понижение температуры.

«Начало недели с осадками и температурой плюс 1–4 градуса, а в дальнейшем приближение к нулю и выход на отрицательные температуры. Вот такие у нас перспективы», — пояснил метеоролог.

По данным «Фобоса», в Северной столице 13 ноября на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью — плюс 3–5 градусов. Днем — до 3 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.

14 ноября будет переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — плюс 1–3 градуса. Ветер слабый.

В Ленинградской области 13 ноября на фоне пониженного давления прогнозируется переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью и днем — плюс 1–3 градуса. Ветер северный, умеренный.

14 ноября в регионе ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — до 2 градусов тепла. Ветер слабый.

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