Погода в Москве и Подмосковье 1 и 2 ноября: ждать ли потепление Жителям Москвы и Петербурга рассказали о погоде 1 и 2 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru рассказал, что на этой неделе в столицу пришло «африканское тепло» и воздух прогреется до 11 градусов. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в среду и четверг

По словам Вильфанда, теплый воздух придет в столицу «по восточной периферии гребня высокого давления», который будет располагаться к западу от Москвы. Больше всего температура воздуха прогреется в среду, отметил синоптик.

«В Москву придет „африканское тепло“. Это не метафора, не эвфемизм. Этот термин действительно отражает реалии. Воздух будет перемещаться в центре Европейской России с севера африканского континента. И днем, и ночью температура воздуха будет держаться около 10 градусов выше ноля, а в Московской области прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла», — объяснил специалист.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что циклон, выходящий завтра в акваторию Финского залива, продолжит поставлять на территорию Европейской России теплые воздушные массы, которые дотянутся и до российской столицы.

Он объяснил, что минувшая ночь в столице оказалась почти на шесть градусов теплее климатической нормы и заняла пятое место в списке «самых теплых последних ночей октября за все время производства наблюдений на метеостанции ВДН».

«По нашим прогнозам, предстоящей ночью в столице ожидается +7...+9°, а это значит, что ночь 1 ноября 2023 года как минимум попадет в тройку лидеров, а возможно, что станет и самой теплой», — заявил метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Москве 1 ноября в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16 градусов со знаком плюс. Ветер южный, умеренный.

2 ноября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем столбики термометра будут показывать от 10 до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

В Подмосковье 1 ноября в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью до 11 градусов тепла. Днем от 13 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер южный, умеренный.

2 ноября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью до девяти градусов тепла. Днем воздух прогреется до восьми градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник и среду

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что циклон, который приближается к Северной столице, принесет осадки и более теплый воздух.

«В ночь на 1 ноября сильный дождь пройдет не только по территории Ленинградской области, но и в Санкт-Петербурге. С прохождением теплого атмосферного фронта осадков днем станет меньше, но зато температура воздуха повысится до +6...+8 градусов. Осадки в виде снега и мокрого снега вероятны по северу и северо-востоку Ленинградской области в ночь на 1 ноября, потому что температура воздуха там может остаться в пределах +1...+3 градусов», — рассказал синоптик.

Также он предупредил, что из-за осадков на дорогах будет «сложная обстановка», поэтому водителям необходимо быть внимательнее за рулем.

По данным «Фобоса», 1 ноября в Санкт-Петербурге в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и сильный дождь. Ночью от пяти до семи градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12 градусов. Ветер южный, умеренный.

2 ноября прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем от пяти до семи градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

В Ленинградской области в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и сильный дождь. Ночью до пяти градусов со знаком плюс. Днем от шести до восьми градусов тепла. Ветер юго-восточный, умеренный.

2 ноября будет переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем от четырех до шести градусов тепла. Ветер западный, умеренный.

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