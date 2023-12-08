Погода в Москве и МО 9 и 10 декабря: что с морозами, снегом, давлением Синоптик Шувалов заявил, что 9 и 10 декабря в Москве будет морозная погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу и воскресенье в российской столице прогнозируются морозы и высокое атмосферное давление, сообщил в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в субботу и воскресенье

По мнению Шувалова, 9 и 10 декабря в Москве и Подмосковье в ночное время ожидаются морозы, а столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов.

«В выходные дни в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшой снег. Как и прогнозировалось, температура воздуха будет ниже нормы. В дневные часы столбики термометров покажут 12–17 градусов мороза, ночью ожидается до 15–20 градусов мороза», — рассказал синоптик.

Шувалов отметил, что в ближайшие выходные будет наблюдаться сильное атмосферное давление, которое может сказаться на здоровье горожан. Предварительно, морозы спадут на следующей неделе, но погода останется зимней, подчеркнул метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что нынешняя зима будет достаточно неоднородной и станет включать в себя большое количество морозных дней и оттепелей.

«До конца этой недели, до понедельника и вторника погода холодная, по предварительным расчетам просто аномалии будут чуть меньше. Не 8–9 градусов, а минус 5 градусов, все равно холодная погода. Начиная с 13–14 числа (декабря. — NEWS.ru) вероятны те процессы, о которых метеорологи постоянно предупреждают. Нынешняя зима прогнозируется очень неоднородной», — заявил специалист.

По данным центра «Фобос», в Москве 9 декабря в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — до минус 12 градусов. Днем — минус 7–9 градусов. Ветер восточный, умеренный.

10 декабря будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — до минус 11 градусов. Днем — минус 6–8 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Подмосковье 9 декабря в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — до минус 13 градусов. Днем — минус 8–10 градусов. Ветер восточный, умеренный.

10 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — до минус 11 градусов. Днем — минус 6–8 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу и воскресенье

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в Северную столицу скоро придет потепление, но в выходные еще будет морозная погода.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Но расслабляться еще рано, противостояние антициклона и циклона с запада продолжается. Как и планировалось, выходные дни будут еще холодными, особенно на востоке Ленинградской области, а дальше — ослабление морозов», — отметил метеоролог.

По его словам, в воскресенье, 10 декабря, в город придет снег, а морозы спадут.

По данным «Фобоса», в Петербурге 9 декабря в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — минус 7–9 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

10 декабря прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью — минус 8–10 градусов. Днем — минус 5–7 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Ленинградской области 9 декабря в течение суток на фоне повышенного давления будет переменная облачность, небольшой снег, местами дымка. Ночью и днем — минус 12–14 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

10 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — минус 11–13 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

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