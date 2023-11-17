Погибший в ДНР и беспилотники под Смоленском: как ВСУ атакуют РФ 17 ноября

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела в Донецкой области

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрелов территории Донецкой народной республики (ДНР). Село в Белгородской области обстреляли из гранатомета, а под Смоленском сбили украинские БПЛА. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

В ДНР во время обстрелов погибла женщина

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 36 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 60).

Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки и Никольского, а также Ясиноватский район. Повреждения получили девять жилых домов в Донецке и Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры в Донецке.

Кроме того, накануне военкор Евгений Поддубный со ссылкой на местных жителей сообщал о срабатывании средств ПВО в Макеевке.

В результате обстрелов Донецка в Кировском районе города погибла местная жительница. Еще пять жителей ДНР получили ранения.

За последние сутки на Горловском направлении ВСУ совершили 24 артобстрела, в том числе с использованием кассетных снарядов. На Донецком направлении украинские войска стреляли из артиллерии десять раз.

На Ясиноватском и Волновахском направлениях зафиксировано по одному обстрелу. Всего по населенным пунктам региона за последние 24 часа было выпущено 132 боеприпаса.

В Подмосковье за поджог на железной дороге задержали молдаванина

Накануне, 16 ноября, стало известно, что сотрудники полиции и ОМОНа задержали в подмосковном Раменском гражданина Молдавии, подозреваемого в поджоге на железной дороге. Мужчину искали больше двух месяцев.

Инцидент произошел еще в конце августа на перегоне Овражки — Родники в Люберецком районе Московской области. Мужчина сжег три шкафа управления электрообогревом стрелок. Как утверждают силовики, иностранец признался, что сделал это по заданию «украинских кураторов», которые обещали ему 10 тысяч рублей.

У задержанного нет регистрации на территории РФ. На него составлен протокол за нарушение правил пребывания в стране. По факту поджога на железной дороге заведено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Беспилотники атаковали Смоленщину

Российские средства ПВО сбили над Смоленской областью три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что это произошло 17 ноября около 08:00 мск.

По словам губернатора региона Василия Анохина, БПЛА поразили над Заднепровским и Смоленским районами. В результате падения обломков никто из местных жителей не пострадал.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Украинские войска 16 ноября обстреляли Щетиновку Белгородского области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе зафиксировали пять гранатометных выстрелов ВОГ-17.

«В Белгородском районе из гранатомета обстреляли село Щетиновка. <...> Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

Взрыв прогремел в районе Черного моря

Утром 17 ноября ряд Telegram-каналов сообщил о взрыве в Черном море. С побережья был виден столб дыма. Предполагается, что взорвалась мина. По некоторым данным, это произошло в районе Одессы.

«В Черном море прозвучал взрыв. <...> Предварительно, в море взорвалась мина — находилось ли там в этот момент какое-либо судно, не сообщается», — написал Telegram-канал «Иди и смотри».

При этом чуть позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.

ВСУ обстреляли села Херсонской и Запорожской областей

16 ноября украинские войска продолжали обстреливать из артиллерии населенные пункты Херсонской и Запорожской областей. По данным Telegram-канала WarGonzo, ударам подверглись Жеребянки, Нестерянка, Копани, Ровное, Ильченково, Новопрокоповка, Вербовое и Новофедоровка в Запорожье.

В Херсонской области прилеты фиксировались в Голой Пристани, Кардашинке, Алешках, Пойме и Песчановке. Минобороны РФ сведения об атаках не комментировало.

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