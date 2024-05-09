Погибшие из-за заморозков в России посевы заменят новыми

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Региональные органы управления сельскохозяйственным сектором начали оценивать ущерб, причиненный заморозками, погибшие культуры будут пересеяны, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза России. Окончательная оценка будет дана после установления фактов гибели сельскохозяйственных культур.

Погибшие посевы будут заменены, и для этого есть все необходимые ресурсы, — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что к 8 мая поступила информация о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях из-за последних заморозков.

Ранее сообщалось, что до конца майских праздников погода в большинстве регионов России будет оставаться относительно холодной. Так, в Москве столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов, а в Санкт-Петербурге и Поволжье — выше 10 градусов.

Чуть теплее будет на юге страны, на Дальнем Востоке и даже в Сибири. Например, в Красноярске воздух может прогреться до 20 градусов к концу недели. Однако говорить о полноценном потеплении и наступлении климатического лета пока рано.