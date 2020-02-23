Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Остановки на территории Монголии будут запрещены до 27 февраля, конца празднования Нового года по местному календарю.

Данная мера принята во избежание распространения коронавируса по районам страны. Междугородние перевозки будут восстановлены в 8 утра 27 февраля, сообщает посольство РФ в Монголии. Изменений в маршрутах воздушного транспорта нет.

Как писал NEWS.ru ранее, таксист в Москве «содрал» с гражданина Китая за поездку шесть тысяч рублей из-за риска заболеть коронавирусом. Столичный таксист решил заработать на китайце, который прибыл в Россию, и взял за поездку огромные деньги.

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