https://static.news.ru/photo/0b6679b0-560e-11ea-9f45-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Остановки на территории Монголии будут запрещены до 27 февраля, конца празднования Нового года по местному календарю.
Данная мера принята во избежание распространения коронавируса по районам страны. Междугородние перевозки будут восстановлены в 8 утра 27 февраля, сообщает посольство РФ в Монголии. Изменений в маршрутах воздушного транспорта нет.
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Как писал NEWS.ru ранее, таксист в Москве «содрал» с гражданина Китая за поездку шесть тысяч рублей из-за риска заболеть коронавирусом. Столичный таксист решил заработать на китайце, который прибыл в Россию, и взял за поездку огромные деньги.