«Поезд Победы» начала путешествие с Петербурга: фото передвижной выставки

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Экспозиция интерактивного передвижного музея «Поезд Победы» в Санкт-Петербурге

Первая в мире интерактивная передвижная выставка «Поезд Победы» начала путешествие по России с Санкт-Петербурга. Состав, насчитывающий 10 тематических вагонов, один из которых посвящен 80-летию снятия блокады Ленинграда, прибыл на станцию Новый Петергоф.

Первыми передвижной музей посетили защитники города на Неве, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», герои и семьи бойцов специальной военной операции на Украине. В Северной столице «Поезд Победы» пробудет до 22 января включительно. В течение следующей недели состав пройдет через Гатчину, Волосово, Кингисепп и Лугу. Далее поезд проследует по всей России, его путешествие будет длиться до 9 мая 2024 года.

Выставка воссоздает ключевые события Великой Отечественной войны с помощью дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных фигур. Экспозиция рассказывает о Курской и Сталинградской битвах, сражении за Москву, освобождении от немецко-фашистских войск стран Европы и взятии Берлина.

Один из вагонов передвижного музея посвящен Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому трибуналам, благодаря которым мир узнал о злодеяниях нацистов. При создании скульптур для этой части выставки использовались фото реальных преступников нацистской Германии и милитаристской Японии. Экспозиция также воспроизводит одну из японских биолабораторий, в которых проводились жестокие эксперименты над людьми, фрагмент интерьера зала судебного процесса во Дворце юстиции Нюрнберга, содержит объемную мультимедийную карту, отражающую ход Второй мировой войны.

Фото с экспозиции — в фотогалерее NEWS.ru.