«Поем „Валенки“ и счастливы»: как изменился Мариуполь в составе России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

16 и 18 марта 2014 года возле городского совета Мариуполя состоялись митинги в поддержку референдума об образовании ДНР. После акций протеста Киев направил туда батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В интервью NEWS.ru Лариса Куликова и ее 11-летняя дочь Влада рассказали, как 10 лет назад украинские боевики расстреливали жилые кварталы Мариуполя и что изменилось после его присоединения к России в 2022 году.

«В Мариуполе запрещалось исполнять песни на русском»

Лариса и Влада Куликовы приехали в Москву на Международный детский музыкальный конкурс народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие». Девочка победила в номинации «вокал». Влада с детства увлекается музыкой и очень любит русскую народную песню.

«В Мариуполе — как и по всей Украине — запрещалось исполнять песни на русском! Русскую песню и русское слово пытались задушить, изничтожить. И мы стали не просто наблюдателями, а живыми участниками трагедии», — поделилась Лариса с NEWS.ru.

«Мужа вывезли в поле и несколько часов избивали»

— В 2014-м жители Донецкой области проголосовали за образование Донецкой Народной Республики. Однако в Мариуполь по распоряжению украинской власти был направлен украинский националистический батальон «Азов». Мы тогда еще не понимали, в какой ужас превратится наша жизнь с приходом «азовцев».

В 2015-м мой муж, папа Влады, проезжал мимо блокпоста на машине. Его остановили. Проверили документы, затем велели кричать националистический лозунг, который был одним из символов госпереворота на Майдане в феврале 2014-го. Муж отказался произносить эту «кричалку», сказав, что не поддерживает переворот.

В ответ «азовцы» посадили его в машину, вывезли в поле и несколько часов избивали. Я не могла до него дозвониться, очень сильно испугалась. Дочери тогда было два года.

Муж поздно вернулся домой: без очков (их раздавили) и с разбитым лицом. На следующее утро мы отправились в прокуратуру писать заявление о нападении и избиении. В прокуратуре нам пояснили: «Это же „Азов“! Никто привлекать их к ответственности не будет, им здесь можно все».

Дальше почти восемь лет мы в бессилии наблюдали, как «азовцы» ходят по нашему родному городу с нашивками свастики. Могли ударить, ограбить и даже застрелить, пользуясь своей абсолютной безнаказанностью.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Лариса и Влада Куликовы

«Украина — это не Порошенко и не Зеленский»

— Оказалось, что обучение в школах теперь будет проходить на «мове». Ни одного русскоязычного класса не оставили! Ребенок в свои семь лет еще родной язык толком не освоил, а его заставляют учить чужой, непривычный нам.

Мы с мужем забрали дочь из общеобразовательной школы на семейное обучение, есть такой формат: учимся дома сами, а в школе сдаем только контрольные работы и экзамены. Также запретили к показу российские телеканалы, а на музыкальных конкурсах теперь запрещалось исполнять песни на русском. Говорили: «Пойте на украинском или на английском».

А как споешь на «мове» или даже на английском наши задушевные «Валенки» или «Калинку»? Но кто-то умудрился даже перевести «Валенки» на украинский. И детям приходилось вот это петь. Я объясняла дочери: «Украина — это не Порошенко и не Зеленский. А это ты, я, папа, моя мама, наши соседи, твои друзья. И только мы должны определять, что будет дальше с нашим городом и страной». Но я понимала, что мы бессильны перед боевиками с оружием, которые пришли сюда убивать.

Дочь Ларисы вспомнила, как перед Рождеством 2021-го в музыкальной школе они разучивали песню про ангела на украинском языке «Колядко вин янгелятко». «Я чуть язык не сломала, пока учила. И еще дали выучить песню про „кавунчик“. Я учила и думала, что это про каргу-деревяшку песня. А оказалось, что про арбуз, „кавунчик“ — это арбуз по-украински», — отметила Влада.

— Мы эту песню на «мове» буквально вымучили! В декабре 2021-го пришло распоряжение о запрете не только проводить обучение на русском языке в школах, но и даже разговаривать по-русски. А через два месяца началась СВО и затем освобождение Мариуполя.

«Повсюду лежали трупы, и их не забирали»

— Мы понимаем, что спецоперация должна была начаться. Другого выхода не было. Иначе бы нас — русскоговорящих жителей региона — уничтожили всех до одного. Это нацизм! И уж нам-то пусть не говорит кто-то посторонний, будто «на Украине нацизма нет». Мы на него воочию насмотрелись!

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Влада Куликова

27–28 февраля 2022-го в нашем микрорайоне везде отключили свет и отопление. Начались обстрелы. Российская армия еще не подошла к Мариуполю. А вот «Азов», покидая город, расстреливал жилые кварталы. Мы выехали на другой конец города к знакомым, но вскоре канонада добралась и туда. В квартире было −3, на улице −10. Повсюду лежали трупы, и их не забирали: было опасно из-за продолжающихся обстрелов.

«Украинские снайперы расстреливали прохожих»

— В начале марта еще работали магазины. Люди сметали буквально все с полок. Однажды мы только вышли из магазина, домой вернулись — прилетел снаряд прямо в ту самую очередь. Мы из окна видели. Много людей погибло.

Затем магазины закрылись. У нас оставались небольшие запасы колбасы, макарон и хлеба. Потом закончились. Мы рубили деревья и лавочки — разжигали костры, на них готовили лепешки из воды и муки.

Украинские снайперы, укрывшиеся в подъездах и в опустевших квартирах, расстреливали прохожих. Считаю, что накопившуюся злость вымещали: видели же, что люди ждут российскую армию! С остервенением «азовцы» расстреливали и автобусы с людьми, которые пытались выехать за пределы города. Нам повезло выжить. Хотя однажды, когда ходили за водой, попали между двумя танками, которые нас чуть не раздавили.

К концу марта мы решили, что надо выбираться из города. У нас даже мука заканчивалась. Когда понимаешь, что нечем накормить ребенка, — это страшно. 21-го числа открыли гуманитарный коридор. И мы выехали к российским военным. Они дали нам хлеб, воду, быстрорастворимую лапшу.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Влада Куликова

«Все наши документы на имущество пропали»

Когда начинаю вспоминать, слезы градом. Выехали в пригород — в Мангуш — к знакомым. Уже там вспомнили, что документы на нашу квартиру остались на прежнем адресе. А через четыре дня в тот дом попала авиабомба. И все наши документы на имущество пропали. Теперь придется восстанавливать через суд. Но зато мы живые, а наш Мариуполь — теперь часть России. Это огромное счастье.

Вы даже представить не можете, с каким чувством мы с дочерью приехали сейчас в Москву на конкурс народной песни. С каким упоением Влада пропевает каждую строчку песни «Валенки». На русском языке!

Мариуполь преображается буквально на глазах. Новые кварталы вырастают. Все делается для семьи: рожайте и восстанавливайте страну. В музыкальной школе, где Влада учится, появилось огромное количество новых музыкальных инструментов. Звучат песни на русском, и мы шьем на выступления русские народные костюмы! Люди в Мариуполе сейчас не хотят даже слышать «мову»: слишком натерпелись.

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