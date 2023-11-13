Поджигатель в Подмосковье, ДРГ под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 13 ноября

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В Московской области силовики задержали троих россиян, которых подозревают в подготовках к диверсиям по заданиям предполагаемых кураторов с Украины. В ЛНР под удар попала больница города Кременная, пострадали несколько человек. А в Белгородской области сообщалось о попытке проникновения группы украинских диверсантов, однако местные власти эту информацию опровергли. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале NEWS.ru.

В Подмосковье задержали вероятных диверсантов и поджигателя

12 ноября в подмосковной Коломне сотрудники МВД задержали 23-летнего местного жителя. Его заподозрили в подготовке к поджогу местной воинской части. По утверждению Telegram-канала SHOT, он делал это по заданию украинских кураторов.

В публикации утверждается, что мужчину задержали, когда он ходил вокруг военной части и фотографировал ее. В телефоне задержанного нашли скриншоты с геолокацией объекта и переписку с неизвестными, а дома обнаружили бутылки с зажигательной смесью. Его поместили в изолятор временного содержания.

Помимо этого, Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Дмитровском районе Московской области двух молодых людей 18 и 19 лет. 8 ноября они проникли на территорию военной части. По версии силовиков, там задержанные по заданию украинских спецслужб собирали информацию о военной технике, которую впоследствии можно было бы уничтожить.

Отмечалось, что особое внимание молодых людей привлекли передвижные вышки, которые используются в составе комплексов С-300. Спустя несколько дней после вылазки их задержали, а 11 ноября на них завели уголовное дело по статье о подготовке к диверсии. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

ВСУ нанесли удары по Кременной в ЛНР

Накануне украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике. В результате пострадали несколько человек.

По данным РИА Новости обстрел велся из артиллерии. В ходе атаки ВСУ применяли в том числе кассетные боеприпасы. Прилеты пришлись по городской больнице.

Женщина погибла при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 24 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 36).

Обстрелам подверглись районы двух населенных пунктов, а именно Донецка и Горловки. В результате в Донецке погибла одна женщина. Повреждения получил один многоквартирный дом на улице Шашурина в Никитовском районе Горловки.

Кроме того, по данным «Известий», ударом из РСЗО HIMARS украинские войска уничтожили мост между Ясиноватой и Горловкой. Из-за этого добраться из одного населенного пункта в другой сейчас можно только в объезд.

За последние 24 часа на Донецком направлении ВСУ шесть раз обстреляли из артиллерии калибра 155 миллиметров. На Горловском направлении зафиксировано 18 обстрелов из артиллерии и минометов калибра 120 миллиметров. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 89 различных боеприпасов.

Власти опровергли данные об атаке ДРГ под Белгородом

Утром 13 ноября Telegram-канал Mash сообщил о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть в Белгородскую область под видом российских военных. Инцидент якобы произошел в районе семи утра в Шебекинском городском округе.

Как утверждал канал, группа из восьми человек передвигалась на автомобиле УАЗ с символом Z на борту. Российским пограничникам удалось вычислить диверсантов, после чего они уничтожили автомобиль.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков во время трансляции, организованной на его странице в соцсети «ВКонтакте», опроверг информацию о попытке проникновения украинской ДРГ. Кроме того, местные жители отмечали, что в Шебекинском округе нет таких лесов, как на распространившемся в Сети видео.

В Белгородской области поразили БПЛА с зарядом

Кроме того, 12 ноября ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты Белгородской области. По словам Вячеслава Гладкова, в Щетиновке зафиксировали один артиллерийский прилет, а в селе Середа — пять минометных прилетов. Обошлось без последствий.

Над селом Ближнее Белгородского района российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений не последовало, заверил Гладков.

Еще один БПЛА, как утверждает Telegram-канал SHOT, посадили средствами РЭБ в Волоконовском районе региона. Он нес противотанковую мину ТМ-62, которую обезвредили после посадки. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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