«Подземный город» для военных появился под Херсоном Военные ВС РФ создали «подземный город» под Херсоном для защиты личного состава

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС России создали на Херсонском направлении «подземный город» для обеспечения безопасности личного состава, сообщил РИА Новости начальник вещевой службы полка с позывным Лис. Речь идет о блиндажах, в которых российские военные могут укрыться от снарядов, осколков и дронов.

Здесь мы организовали подземный город. Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. Как мы видели, все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них — земляными насыпями, — сказал он.

В «подземном городе» организовали жилые помещения с печкой и электричеством, столовую, баню, спортивный зал, прачечную, сушилку, ремонтную мастерскую для одежды и даже парикмахерскую, добавил Лис. Также там обустроили кухню, которая рассчитана на 75 человек, поделился он. По его словам, личный состав доволен и чаще всего просит на обед борщ и макароны.

В Минобороны России ранее сообщили, что артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили два миномета, полевой склад ВСУ и пункт управления беспилотниками. По данным ведомства, корректировка огня осуществлялась с помощью БПЛА, зафиксировавшего попадание в цель и ее ликвидацию.