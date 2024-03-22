Подводная лодка «Волхов» запустила ракеты «Калибр» в Японском море Минобороны: подлодка «Волхов» выпустила ракету «Калибр» из Японского моря

Фото: Минобороны РФ

Экипаж подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр», сообщило Минобороны РФ. Перед пуском субмарина тайно заняла назначенный для стрельбы район.

Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район, — говорится в заявлении пресс-службы военного ведомства.

По данным министерства, ракета «Калибр» в расчетное время успешно поразила назначенную цель на тактическом поле «Сюркум», расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1000 километров.

Военное ведомство отметило, что закрытие района стрельб обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов ранее объяснял, что атомные подлодки Северного флота ВМФ РФ превосходят по мощи весь Королевский военно-морской флот Великобритании. По его данным, таких субмарин нет ни у кого на Западе, кроме США и Франции. Они вооружены межконтинентальными и крылатыми баллистическими ракетами, и круглосуточно патрулируют Атлантический океан и прилегающие к нему моря.