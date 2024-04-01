Заявления Макрона назвали показателем успеха ВС России Постпред РФ Гаврилов назвал слова Макрона подтверждением успеха ВС РФ на Украине

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Провокационные заявления президента Франции Эммануэля Макрона являются свидетельством успешных действий Вооруженных сил России на Украине, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Кроме того, политик подтвердил провал украинского контрнаступления.

Что же касается провокационных заявлений французского президента Макрона, то мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления ВСУ, — заявил Гаврилов.

Дипломат добавил, что слова Макрона тесно связаны и с политической повесткой дня во Франции. По его мнению, они имеют прямое отношение к потере Парижем влияния в Африке и срыву сделки по атомным подлодкам с Австралией. Более того, заявления французского лидера вызвали «оживленную дискуссию» в Европе о последствиях дальнейшей эскалации конфликта Запада с Россией. Гаврилов признал, что в ходе нее можно услышать и «здравые голоса», выступающие за недопущение прямого столкновения.

Ранее издание Echos сообщало, что если Франция отправит войска на Украину, ситуация на поле боя не изменится. Париж не сможет перевесить чашу весов даже со своими батальонами, подкрепленными военно-воздушными силами. По мнению автора, они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой.