Подтверждена безопасность вакцин против COVID для беременных Human Reproduction: вакцины против COVID не повысили риск выкидыша у беременных

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Исследование, проведенное специалистами Королевского медицинского исследовательского института, Имперского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона подтвердило безопасность вакцин от COVID-19 для беременных женщин, которые не подвержены риску выкидыша. Статья об этом опубликована в журнале Human Reproduction.

Ученые провели мета-анализ статей, доступных в базах данных EMBASE, MEDLINE и Cochrane CENTRAL, и изучили статистику с начала пандемии до июня 2022 года, сравнив частоту выкидышей у беременных женщин, получивших вакцину от COVID-19, с теми, кто этого не делал. Исследование включило данные о 149 685 беременных женщинах.

Общий уровень выкидышей составляет 9% у женщин, которые получили любую из доступных вакцин, но этот показатель не статистически значимо отличается от частоты выкидышей у беременных женщин, не получивших вакцину. Также ученые не обнаружили существенных различий в показателях рождаемости.

Однако авторы отмечают, что различные исследования, которые они изучили, имели неоднородный характер и могли содержать систематические ошибки риска, что может снизить качество некоторых данных. Таким образом, для подтверждения результатов требуется дальнейшая работа.

Директор ФБР Кристофер Рэй ранее назвал причиной пандемии коронавирусной инфекции утечку из лаборатории в Ухани. Он отметил, что эта версия на данный момент стала основной. Рэй также добавил, что китайское правительство препятствует проведению расследования.

Представитель МИД КНР Мао Нин призвала прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения COVID-19. По ее словам, совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР пришла к выводу, что лабораторное происхождение коронавируса маловероятно.