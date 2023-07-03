Главу Крыма Аксенова хотели взорвать: как ВСУ атакуют Россию 3 июля ФСБ задержала подозреваемого при изъятии взрывного устройства из тайника

Фото: МО Украины

В прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли массированным обстрелам населенные пункты Белгородской области, находящиеся рядом с границей. Для атак использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА), минометы и стрелковое оружие. В Приморье грузовой поезд сошел с рельсов. В ФСБ сообщили о задержании агента украинских спецслужб, готовившего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова с помощью взрывного устройства. Подробнее — в материале NEWS.

ВСУ обстреляли четыре поселка под Белгородом

В ночь на 3 июля украинские вооружённые силы в очередной раз подвергли обстрелам населенные пункты Белгородской области, а также пограничный автомобильный пропускной пункт. Обстрелы велись минами и ручным стрелковым оружием, также применялись начиненные взрывчаткой беспилотные аппараты, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона, вечером 2 июня были обстреляны пропускные пункты «Нехотеевка» и «Шебекино» — находящиеся в 400 и 200 метрах от границы соответственно. По ним было выпущено в общей сложности семь мин калибра 120 мм. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

По информации Гладкова, беспилотники, пролетая над поселком Лозовая Рудка Борисовского района в 550 метрах от границы, сбросили пять взрывных устройств. Telegram-канал SHOT уточняет, что речь идет о противопехотных осколочных гранатах ВОГ-17. Еще два взрывных устройства были сброшены на Цаповку. Минобороны эту информацию не комментировало.

«По приграничной Щетиновке было выпущено 12 артиллерийских и 20 минометных снарядов. В селе Красный Хутор противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА. По селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Над Белгородским районом сбит БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Село Дроновка в Грайворонском районе 17 раз подверглось обстрелу из миномета, информирует Гладков. Взрывным устройством с БПЛА был поврежден объект связи, газопровод и линии электропередачи. Telegram-канал Baza добавляет, что еще один беспилотник повредил вышку связи недалеко от села Староселье — без пострадавших. Минобороны пока не комментировало эту информацию.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Приморье

В Приморском крае на перегоне Анисимовка — Тигровый вечером 2 июля сошел с рельсов локомотив с тремя грузовыми вагонами. Об этом сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) на своем сайте.

Авария произошла 2 июля в 21:46 по местному времени, в результате инцидента движение на участке было приостановлено. Но уже 00:33 по московскому времени проезд поездов был частично восстановлен. При аварии никто не пострадал, угрозы экологии нет, отмечается в заявлении. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку. Имела ли место диверсия на железнодорожных путях — не уточняется.

ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма

ФСБ задержала мужчину, планировавшего покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова. Как следует из заявления ведомства, речь идет о гражданине России 1988 года рождения, «который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — обучение минно-взрывному делу».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Аксенов

«В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — говорится в заявлении ФСБ.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта», а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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