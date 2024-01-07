Подросток попал в СИЗО за попытку поджечь бомбардировщик Суд отправил 16-летнего дагестанца в СИЗО за диверсию на объекте Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Челябниске отправил в СИЗО на два месяца 16-летнего жителя Дагестана за попытку совершить диверсию на объекте Минобороны России, сообщает 74.RU. По данным издания, фигурант уголовного дела по ч.2 ст. 281 УК РФ о диверсии пытался поджечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол в Челябинской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Издание уточняет, что подросток, которого задержали 5 января, живет с родителями, судимостей прежде не имел. Самолет, который он пытался сжечь, удалось быстро потушить. Его также подозревают в поджогах железнодорожного оборудования в Дагестане.

Ранее патологоанатома из Кузбасса приговорили к 17,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о диверсиях на опорах линий электропередачи в Кузбассе. Его также признали виновным в умышленном повреждении имущества. Он пытался обрушить сразу несколько опор ЛЭП, в том числе на территории Новокемеровской ТЭЦ.

В декабре из-за поджога релейного шкафа было задержано движение двух пассажирских поездов в Краснодаре. Злоумышленники повредили оборудование в нескольких километрах от краснодарского вокзала на перегоне Краснодар-Сортировочный — Лорис. На месте происшествия полицейские обнаружили плоскогубцы и тряпичные салфетки. Поджигателей объявили.