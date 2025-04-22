Подразделение ВС России несколько часов отбивало атаку ВСУ МО РФ: российское подразделение несколько часов успешно отражало атаку ВСУ

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Подразделение российской армии под командованием лейтенанта Романа Закоты несколько часов отражало нападение украинских войск, сообщили ТАСС в Минобороны России. Бойцы ВСУ пытались скрытно подойти к позициям российских войск, но офицер организовал оборону и первым вступил в бой.

В течение нескольких часов российские военные удерживали позиции и отбили атаку. В результате украинская группа понесла тяжелые потери и была вынуждена отступить. Минобороны РФ отмечает, что благодаря действиям и руководству лейтенанта Закоты удалось создать условия для последующего наступления российских войск.

Ранее источник в группировке войск «Север» рассказал журналистам, что Киев использовал пасхальное перемирие в своих целях. По словам собеседника, украинские войска в дни тишины усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, а также использовали временное прекращение огня для маскирования орудий, которые они перемещали на новые огневые позиции.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что российские войска продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве отметили, что ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.