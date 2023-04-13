Подполковник МВД объяснил необходимость создания «клона» Росгвардии Подполковник МВД Иванников: создание аналога Росгвардии обеспечит порядок в новых регионах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналог Росгвардии могут привлечь для охраны общественного порядка в новых российских регионах, рассказал подполковник запаса МВД Олег Иванников, комментируя слова депутата Госдумы Александра Хинштейна о попытках МВД создать в России аналог силового ведомства. В беседе с НСН, эксперт пояснил, что сотрудников полиции могут начать командировать в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область или создать новые подразделения, которые должны будут обеспечить безопасность новых территорий.

Возможно, придется решать задачу охраны общественного порядка в новых регионах путем командирования сотрудников из российских регионов. Либо же созданием новых подразделений, которые будут направлены именно на охрану общественного порядка на новых территориях, — уточнил подполковник.

По словам Иванникова, от прошедшей коллегии МВД ожидали, что штатную численность увеличат минимум на 40 тысяч человек, но этого не произошло. Сейчас в полиции наблюдается большая нехватка кадров. Как рассказал подполковник, чтобы как-то компенсировать недобор, сотрудники Росгвардии могут переходить на службу в ведомство, так как это не нарушает устава.

Иванников уточнил, что в России уже была практика создания аналогов ведомств в 1917 году, когда сосуществовали милиция и полиция. Подполковник считает, что в нынешних условиях можно доработать эту идею и воплотить ее в жизнь.

Когда не справляется полиция, на помощь должна приходить служба из народа. Возможно, это будет милиция либо же какое-то подразделение, по своим функциям похожее на Росгвардию, — заключил Иванников.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о попытках МВД создать в России «клон» Росгвардии. По его словам, ведомство расширяет штат, набирая снайперов, взрывотехников и переманивая сотрудников ОМОНа. Он напомнил, что при этом росгвардейцы участвуют в специальной военной операции, а полицейские — нет.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее предложил создать в приграничных районах вооруженные народные дружины для защиты местного населения от украинских диверсантов. По его словам, такие формирования могут находиться в подчинении у МВД или Минобороны.