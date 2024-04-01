Стало известно об ударе ВС России по украинскому аэропорту РИА Новости: ВС России атаковали аэропорт в Кривом Роге

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России атаковали аэропорт в Кривом Роге. По его словам, объект инфраструктуры использовался украинскими военными, в течение дня там фиксировалась активность Воздушных сил ВСУ, были замечены вертолеты. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов, — сообщил Лебедев.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские Воздушно-космические силы вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Уточняется, что по ним был нанесен комплексный удар с использованием ракет высокой дальности и беспилотников. Также в оборонном ведомстве заявили о нарушении работы ряда предприятий Украины, где изготавливались различные вооружения, техника и боеприпасы, а также осуществлялся их ремонт. Подчеркивается, что все намеченные цели были поражены.