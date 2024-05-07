Подполье сообщило об ударе ВС России по свежим силам ВСУ Лебедев: российские войска ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. По его словам, личный состав прибыл на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Вчера прилетело по свежему личному составу, прибывшему на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. До этого поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Удары ракетами были связаны с этими сообщениями, — заявил Лебедев.

Подпольщик добавил, что итоги атаки пока неизвестны, однако мощный взрыв был слышен в нескольких километрах от населенного пункта. Как отметил Лебедев, всего в Новгород-Северске было четыре удара, там происходит доукомплектование разбитых украинских подразделений.

Ранее координатор николаевского подполья сообщал об ударе российских войск по складу с боекомплектом противника в районе Новая Бавария в Харькове, а также в Балаклее Харьковской области. По словам Лебедева, в результате было поражено расположение солдат ВСУ. Минобороны России не давало комментариев.