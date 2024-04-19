Подполье: российские войска ударили по украинскому химзаводу Подпольщик Лебедев: ВС РФ атаковали химический завод в Днепропетровской области

Фото: ГСЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска совершили удар по химическому заводу в Павлограде Днепропетровской области. По его словам, местные жители слышали там два прилета в полночь. Подпольщик отметил, что предприятие изготавливает твердое ракетное топливо, а также ремонтирует установки «Град». Минобороны России не комментировало эту информацию.

В полночь было три прилета в Павлограде, по сообщениям местных жителей, два прилета — в стороне химического завода. Туда уже прилетало, завод специализируется в том числе и на изготовлении твердого ракетного топлива, а с недавних пор работники завода занимаются ремонтом установок и снаряжением ракет «Град», — заявил Лебедев.

Подпольщик добавил, что еще один прилет был в направлении войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины. По словам Лебедева, район Павлоградского химического завода оцепили.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил об ударе российских войск по военному аэродрому в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Как утверждал Лебедев, там готовятся принять истребители F-16, на объекте прогремел мощный взрыв. Минобороны России не комментировало эту информацию.