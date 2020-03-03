https://static.news.ru/photo/c45c0c26-5d09-11ea-8f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Прокуратура просит два года поселения для Руслана Мухатова, который обвиняется в неуставных отношениях в воинской части, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

В своём последнем слове Мухатов, ранее утверждавший, что его провоцировали, полностью признал вину и сказал, что раскаивается. Его адвокат Равиль Тугушев сообщил, что защита поддерживает позицию обвинения, хотя ранее просила наказание в виде полугода службы в дисциплинарной части, но за это время Мухатов успел отслужить, передаёт «Интерфакс».

Приговор будет вынесен 3 марта.

Как писал NEWS.ru ранее, Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признан вменяемым. Об этом свидетельствуют результаты психолого-психиатрической экспертизы. Экспертиза была проведена в институте им. В. П. Сербского. Сейчас Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО «Бутырка» на Дальний Восток, где его ждёт суд.