Прокуратура просит два года поселения для Руслана Мухатова, который обвиняется в неуставных отношениях в воинской части, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
В своём последнем слове Мухатов, ранее утверждавший, что его провоцировали, полностью признал вину и сказал, что раскаивается. Его адвокат Равиль Тугушев сообщил, что защита поддерживает позицию обвинения, хотя ранее просила наказание в виде полугода службы в дисциплинарной части, но за это время Мухатов успел отслужить,
Приговор будет вынесен 3 марта.
Как писал NEWS.ru ранее, Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве сослуживцев в воинской части в Забайкалье, признан вменяемым. Об этом свидетельствуют результаты психолого-психиатрической экспертизы. Экспертиза была проведена в институте им. В. П. Сербского. Сейчас Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО «Бутырка» на Дальний Восток, где его ждёт суд.
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