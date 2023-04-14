Подозреваемый по делу Татарского сделал временную регистрацию во Владимире Подозреваемый по делу об убийстве Татарского сделал временную регистрацию во Владимире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинский гражданин Юрий Денисов, подозреваемый в убийстве блогера Владлена Татарского, прошлым летом посетил своего отца во Владимире, передает РИА Новости со ссылкой на его дядю и тезку Юрия Денисова. Там он планировал оформить временную регистрацию.

Он (Юрий Денисов) приехал сюда летом, но я даже не видел его. Он забрал моего брата и оформил временную регистрацию на три месяца, — рассказал дядя Юрия.

Он добавил, что племянник приехал «с какой-то женщиной» на автомобиле и уехал в тот же день. До этого, Денисов посещал Владимир пять или шесть лет назад.

Он приехал сюда с Украины, видимо, чтобы поработать. Он работал во Владимире, затем уехал в Сургут. Там его нигде не брали на работу, и он вернулся на Украину. Здесь он жил с моим братом, но недолго, — сообщил дядя Юрия.

Отмечается, что отец Денисова ушел из жизни в сентябре. Теперь в доме никто не проживает, добавил родственник.

Ранее ФСБ опубликовала снимки подозреваемого и договор купли-продажи автомобиля, где адресом проживания Денисова указан дом на 2-й Лесной улице в микрорайоне Оргтруд города Владимира.

Теракт произошел 2 апреля. В этот день в петербургском кафе проходил творческий вечер военкора Татарского. На мероприятие пришла Трепова. Она передала Татарскому статуэтку, в которой была взрывчатка. В кафе произошел взрыв. В результате произошедшего военкор погиб, более 40 человек пострадали. Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.