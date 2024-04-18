Подозреваемого в убийстве москвича мигранта объявили в федрозыск ТАСС: подозреваемый в убийстве мотоциклиста из-за парковки объявлен в федрозыск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах. Собеседник журналистов предположил, что Аббасов уже покинул столицу.

Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск, — рассказал источник агентства.

Вечером 17 апреля в Москве около подъезда жилого дома на улице Краснодарской мужчина ударил ножом в живот 25-летнего мотоциклиста, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако молодой человек скончался от полученных ранений. Момент нападения на москвича зафиксировала камера наблюдения.

Поиски подозреваемого продолжаются. Оказать помощь в этом вызвались байкеры клуба «Ночные Волки». Согласно последним данным, в столице нашли автомобиль BMW, на котором преступник скрылся с места преступления. По данным SHOT, машину привезли из Закавказья в 2022 году. На нее выписано 60 штрафов на сумму 77 тысяч рублей, которые не были погашены.