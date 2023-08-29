Подоляк заявил, что Запад разрешил Киеву бомбить Крым: как ответит Россия

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры разрешили Киеву наносить удары по Крыму. Как отреагировали в России, как часто полуостров подвергается атакам со стороны ВСУ?

Подоляк отметил, что сейчас наблюдается абсолютный консенсус относительно того, что Украина может уничтожать все российское, например, в Крыму.

«Напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили — „нет-нет, давайте только без этого“. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское», — сказал Подоляк.

Что сказал Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказывание Подоляка доказательством «соучастия западных стран в войне против России».

«Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, „например, в Крыму“. Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне гос-ва Степана Бандеры», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Медведев подчеркнул, что «предсказания Апокалипсиса все ближе», и привел цитату из Нового Завета.

«В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них (Откровение. 9:6)», — говорится в публикации.

Как отреагировали в Госдуме на угрозы Киева

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости отметил, что Запад ответит за агрессию в отношении Крыма наравне с Украиной.

«Это откровенное признание того, что Запад ведет войну против России. Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине. Но хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма», — пояснил он.

Шеремет обратил внимание, что России есть чем ответить на угрозы со стороны Украины. Например, вооруженные силы «могут испытать свои мощнейшие баллистические ракеты, которые необязательно могут быть напичканы ядерным зарядом».

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал высказывание Михаила Подоляки фашистским.

«Абсолютно фашистское заявление прозвучало из киевского офиса — уничтожение „всего российского“ в Крыму. Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России — русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане», — подчеркнул Ивлев.

Когда Крым в последнее время подвергался атакам со стороны Украины

28 августа Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В тот же день глава республики Сергей Аксенов рассказал, что украинские разведывательные беспилотники были сбиты на севере и западе полуострова.

25 августа Украина предприняла попытку массового удара по полуострову. Над Крымом были сбиты 42 беспилотника.

По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, украинские дроны чаще всего атакуют жилые дома и гражданские объекты, но российские системы защиты работают довольно эффективно.

12 августа Киев предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200, сообщили в МО РФ. Средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе, разрушений и пострадавших не было, пояснили в Минобороны РФ.

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