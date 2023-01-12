Поднимет ли СВО экономику России? Какие факторы являются решающими?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На историческую память россиян наложили свой отпечаток воспоминания старших поколений о войне, многократно тиражируемые в книгах и фильмах. Мы даже не пишем, о какой войне, ибо война была одна и не требуется пояснений. Впрочем, на ту же негативную историческую память работают воспоминания и о Гражданской войне. Что для них общее — так это ощущение катастрофы, голода, разрухи.

Это воспоминание перекрыло и блокировало в исторической памяти другие вооруженные конфликты нового времени, например, русско-турецкую 1877–1878-го, Русско-японскую 1904–1905-го, Первую мировую. А они при всем масштабе сражений вовсе не сопровождались голодом, эпидемиями, вообще нарушением привычного образа жизни. Магазины были так же полны, население питалось и одевалось как обычно. Февральская революция случилась не от недоедания, а от сбоя в поступлении муки в Петроград из-за снежных заносов, и буквально суточные затруднения в пекарнях вызвали взрыв возмущения — настолько шокировано население было перебоями.

Те страшные воспоминания, связанные с ВОВ, которые преследуют бывших советских людей, объясняются устройством тогдашней экономики и госуправления. Колхозная система и директивное планирование обрекали людей на голод. Даже финская война 1939–1940 годов вызвала по всей стране массовый дефицит и продовольственный кризис. Сегодня ни в России, ни на Украине нет проблем с продуктами, да и с прочими товарами массового спроса. Жизнь продолжается as usually — к удивлению многих наблюдателей и в Москве, и в Киеве.

Фото: Global Look Press Великая Отечественная война

Однако влияние СВО на экономику бесспорно, только в чем оно заключается? Для Украины с ее падением ВВП по итогам года на 30% это понятно. И с предыдущим тезисом противоречий нет — почти 8 млн уехавших из страны «лишних ртов» плюс многомиллиардная финансовая помощь Запада обеспечивают макроэкономическую стабильность, несмотря на разрушение промышленности, энергетической инфраструктуры и потерю территорий.

В чем может выразиться воздействие на Россию? Начнем с инфраструктуры. Новые территории по итогам боевых действий требуют колоссальных вливаний. Тут фактор, во-первых, износа, поскольку и при Украине, и после никаких крупномасштабных вложений в инфраструктуру не проводилось, за исключением нескольких объектов к футбольному чемпионату Европы в 2012 году. Но самое дорогое из построенного тогда — донецкий аэропорт — давно превращено в груду развалин. Во-вторых, разрушения в ходе военных действий, которые далеки еще от своего завершения. Причем достается объектам по обе стороны фронта. Прилеты бывают далеко в российском тылу.

Фактически предстоит заново построить Донбасс. А это высокоурбанизированный регион, в котором проживало около 8 млн человек. Уже сейчас в регион вкладываются гигантские деньги: летом было построено 200 км водопроводов для снабжения Донецка, теперь предстоит еще 194 км для подачи из Дона — очень затратный и сложный проект. Еще больше денег было вложено в строительство 570 км дорог и 16 мостов, 45 тысяч квадратных метров тротуаров на новых территориях, в том числе трассы Джанкой — Мелитополь — Новоазовск — Таганрог. А на следующий год планируется еще не менее 600 км дорог и 20–25 искусственных сооружений на них. Напомним, программа восстановления Чечни обошлась примерно в полтриллиона рублей.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Новые жилые дома в Приморском районе Мариуполя

Но самой большой стройкой всей страны стал Мариуполь, где уже сейчас трудится 33 тысячи строителей. Полностью заменяются оконные блоки, радиаторы отопления, трубы водопровода, кровля вне зависимости от разрушений. А Мариуполь, напомним, — полумиллионный город, можно представить, сколько одних только пластиковых окон туда поставлено. Недаром все очевидцы отмечают бесконечные колонны грузовиков со стройматериалами в город. И уже там началось возведение нового жилья, хотя пока в небольшом объеме. По объемам стройка предстоит гораздо больше, чем в Грозном, поскольку Мариуполь заметно крупнее.

Строительство и ремонт зданий идут по всему Донбассу, вспомним восстановление Волновахи. Еще в планах — строительство нового города на Арбатской стрелке возле Геническа. А это означает, что возможное падение строительства в «старой» РФ (которого пока нет) с лихвой компенсируется заказами в «новой». Производители и торговцы стройматериалами получают устойчивый рынок сбыта, строительные фирмы — заказы.

Второе следствие — рост ВПК. По словам Дениса Мантурова, в некоторых отраслях производство увеличилось в десятки раз. Причем речь идет о высокотехнологичном производстве — ракеты, БПЛА (уже фактически национальный проект), самолеты, бронетехника и т. п. Но даже изготовление снарядов, которых обнаружилась нехватка и расход которых очень велик, требует и цветных металлов, и взрывчатки, и взрывателей — относящихся к точной механике. При этом учтем потребности вооруженных сил по обмундированию, питанию, размещению. То есть будет заказ и для легкой и пищевой промышленности. И огромные фортификационные работы — так называемая линия Суровикина из сотен тысяч бетонных надолбов.

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости Сотрудники в цехе тульского машиностроительного завода «Щегловский вал»

Влияние войны на экономику бывает различным. Интересны данные по США во Второй мировой войне. Именно она окончила Великую депрессию, с которой Белый дом никак не мог справиться. ВВП за время войны вырос в Америке в 1,5 раза. Программа разработки ядерного оружия обошлась в $2 млрд, и в ней было задействовано 100 тысяч человек. Было произведено 127 тысяч самолетов общей ценой $45 млрд, а в авиационной промышленности работало два миллиона человек. 5700 торговых судов обошлись в $13 млрд, а военные корабли — в $18 млрд. Можно представить, сколько американская промышленность изготовила танков, пушек, стрелкового оружия, патронов и снарядов, средств связи.

При этом производство таких сложных самолетов, как «Суперкрепость», было в высшей степени технологически продвинутым, как и создание атомной бомбы, и означало революционный научно-технический прогресс. Доходы населения выросли, а безработица резко упала за счет призыва в армию и привлечения рабочих в оборонную промышленность. После войны такие азиатские «тигры», как Южная Корея и Тайвань, имели очень большие расходы на оборону. И это ничуть не помешало им в конкуренции с Японией или Гонконгом, у которых расходы были или минимальны, или отсутствовали.

Разумеется, военные действия не всегда благотворно действуют на экономику, чаще всего наоборот. Важным маркером является следующее обстоятельство: протекают они на территории противника или на собственной территории. В первом случае, как у США, возможен рост. Во втором, как у Украины, происходит стремительное падение. Другим фактором является способность отечественной промышленности обеспечивать основные нужды армии. Если она загружена заказами, то экономика идет в плюс. Третий маркер — возможность поддерживать внешнеэкономические связи. От этих ключевых факторов и будет зависеть в конечном итоге судьба российской экономики в СВО.