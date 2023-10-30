«Поднимет дух десантников»: Баранец о новом командире группировки «Днепр» Баранец: новый командующий группировки «Днепр» поднимет боевой дух десантников

Фото: МО РФ

Михаил Теплинский

Новый командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский добросовестно построил свою карьеру, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он напомнил, что генерал-полковник уже был в зоне специальной военной операции на Украине, а сейчас вернулся, так как там действует большое число десантников.

Он и раньше бывал на поле боя, сейчас вернулся. По некоторым данным, сам попросился. Он уже был в зоне СВО, потом вернулся в Псков, чтобы там присматривать за дивизией. Сейчас он вернулся, мотивируя тем, что на этом направлении много его войск ВДВ, и командир должен быть с ними в одной цепи, в одном окопе, — сказал Баранец.

Как подчеркнул военный обозреватель, десантники отмечают, что Теплинский на своем месте. Он вырос в среде ВДВ и является твердым командиром, заметил Баранец.

Я думаю, что появление Теплинского на поле боя поднимет боевой дух десантников. Это правильно, хорошо и нужно,— добавил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах сообщил, что командующим группировкой «Днепр» в зоне проведения спецоперации на Украине назначен генерал-полковник Михаил Теплинский. На этой должности он сменил генерал-полковника Олега Макаревича.