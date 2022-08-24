Подмосковный скульптор предложил увековечивать память жертв терактов Скульптор Свиязов предложил увековечить память Дугиной и других жертв терактов

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Память Дарьи Дугиной и других погибших за свои убеждения необходимо увековечить, предложил подмосковный скульптор Александр Свиязов. Он считает, что художественный образ должен быть построен на ассоциациях со словом «теракт». В монументе должна быть запечатлена смелость Дугиной и других героев, рассказал он изданию «Подмосковье сегодня».

Я считаю, что эту работу необходимо посвятить всем жертвам терактов. В том числе и тем, которые погибли на Украине за свои убеждения. Таких людей немало. Это должен быть собирательный образ, несущий в себе некие ассоциации. Нужно передать ощущение трагедии, когда неожиданно обрывается жизнь смелых, ярких людей, не побоявшихся стоять за правду, — поделился своим мнением Свиязов.

Политолог Дарья Дугина была убита 20 августа. Ее автомобиль взорвался на полном ходу, когда она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Церемония прощания с убитой Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре Останкино. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом Мужества.

Накануне сообщалось, что скульптор Александр Рожников также предложил увековечить память Дарьи Дугиной. Он отметил, что журналистка не боялась говорить о важных и опасных темах, эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям.