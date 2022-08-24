Память Дарьи Дугиной и других погибших за свои убеждения необходимо увековечить, предложил подмосковный скульптор Александр Свиязов. Он считает, что художественный образ должен быть построен на ассоциациях со словом «теракт». В монументе должна быть запечатлена смелость Дугиной и других героев, рассказал он изданию «Подмосковье сегодня».

Я считаю, что эту работу необходимо посвятить всем жертвам терактов. В том числе и тем, которые погибли на Украине за свои убеждения. Таких людей немало. Это должен быть собирательный образ, несущий в себе некие ассоциации. Нужно передать ощущение трагедии, когда неожиданно обрывается жизнь смелых, ярких людей, не побоявшихся стоять за правду,поделился своим мнением Свиязов.

Политолог Дарья Дугина была убита 20 августа. Ее автомобиль взорвался на полном ходу, когда она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Церемония прощания с убитой Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре Останкино. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом Мужества.

Накануне сообщалось, что скульптор Александр Рожников также предложил увековечить память Дарьи Дугиной. Он отметил, что журналистка не боялась говорить о важных и опасных темах, эту дерзкую борьбу за правду стоит запечатлеть и передать будущим поколениям.