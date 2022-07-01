Подмосковные волонтёры привезли гуманитарную помощь в село под Угледаром

Фото: lug-info.com

Получение гуманитарной помощи. Архивное фото

Подмосковные волонтёры привезли гуманитарную помощь в село под Угледаром в рамках акции «Доброе дело», сообщает «360». Это первая поставка продуктов и лекарств в населённый пункт, который с марта живёт без света и с перебоями в подаче воды.

Угледар ещё находится под контролем Украины. Но идёт наше продвижение. Привезли во вновь освобождённый пункт жителям продукты, бытовую химию, — рассказал член Общественной палаты Московской области Юрий Мизерный.

Находясь на месте, волонтёры записывают запросы населения: так, в Завитне Бажання жители попросили продукты, химию и лекарства, у них даже нет аптеки. Кроме того, нужны тетради и учебники для школьников.

Сельчанин Владимир поблагодарил россиян за помощь и пожаловался на «сумасшедшие» цены в магазинах, которые только недавно открыли.

В мае первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщал, что жителям Донбасса в качестве волонтёров помогают около 75 тысяч человек из России. Он отметил, что многие из волонтёров трудятся в центрах временного размещения беженцев.

В том, кто и как помогает беженцам, где их расселяют и как они живут, разбирался NEWS.ru. Например, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» помогает людям найти своих родственников, которые потерялись во время эвакуации. Свой вклад вносят фонд «Доктор Лиза» и комитет «Гражданское содействие» (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента).