Подмосковные электрички перейдут на летний график работы

Подмосковные электрички перейдут на летний график в связи с приближающимся дачным сезоном, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы. Появятся 20 дополнительных поездов на самых популярных направлениях. 18 из них начнут перевозить пассажиров с 27 марта, одна — с 23 апреля и ещё одна — с 24-го. Ещё 12 поездов изменят маршрут, а 11 — интервалы.

На Савёловском направлении появятся два поезда выходного дня между Савёловским вокзалом и станцией Савёлово, а на Киевском направлении — четыре поезда выходного дня между Киевским вокзалом и Крестами, Киевским вокзалом и Малоярославцем, Киевским вокзалом и Апрелевкой.

На Казанском направлении начнут работать девять электричек до Шатуры, Воскресенска, Егорьевска, Шиферной, Рязани и платформы «47 км». На Горьковском направлении будет субботний экспресс от Курского вокзала до Владимира. Также четыре электрички выходного дня выйдут на Павелецкое направление — до Яганово и Михнево.

Расписание своевременно обновляется на официальном сайте ЦППК, железнодорожных станциях и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее Московский регион поднялся в рейтинге нидерландской компании TomTom по транспортной загруженности городов мира за 2021 год. Этому поспособствовало развитие общественного транспорта, Московских центральных диаметров и строительство метро, рассказал член Общественного совета при Министерстве транспорта Подмосковья Андрей Мухортиков.