Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в ДНР

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в Донецкой Народной Республике, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в разговоре с «360». На ПМЭФ-2022 он подписал соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей с главой ДНР Денисом Пушилиным. В рамках договора стороны будут взаимодействовать по вопросам гуманитарной и финансовой помощи.

Мы сегодня подписали соглашение с Донецкой Республикой. На самом деле наши специалисты уже продолжительное время работают, и ключевая задача — сделать так, чтобы к 1 сентября восстановить школы и социальные объекты, разобраться с дорогами и там внести свою лепту, — сказал Воробьёв.

Он добавил, что сотрудничество Подмосковья с ДНР «и сейчас, и до событий» было регулярным и постоянным. Акцент в работе, по словам губернатора, сделан на восстановлении дорог, потому что они влияют на качество и здравоохранения, и образования.

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн ранее сообщил, что для восстановления ДНР и ЛНР потребуется не менее $600 млрд. Он не уверен, что экономика РФ справится с проблемами, которые возникнут после окончания спецоперации России.

Что касается городов Украины, в их восстановлении должны участвовать и Россия, и страны Европы, заявил ранее президент страны Владимир Зеленский. При этом от Москвы Киев надеется получить репарации, отметил он.