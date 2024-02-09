«Подлое предательство»: сенатор Ковитиди о словах Данилова про Ил-76 Сенатор Ковитиди назвала предательством слова Данилова о пленных ВСУ в Ил-76

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ольга Ковитиди

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отрекся от военнослужащих ВСУ, когда заявил, что в разбившемся Ил-76 не было украинских пленных, сказала NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, позиция Киева является подлостью и предательством. Как указала член Совета Федерации, сомнений в том, что солдаты были на борту, нет, поскольку Следственный комитет уже идентифицировал их останки.

Предательство и подлость, только так можно охарактеризовать отречение Украины от своих военнослужащих. Вначале украинская власть хладнокровно сбивает самолет со своими военнопленными, а затем уверяет, что их там не было. Уже нет никаких сомнений — в сбитом ВСУ российском самолете были украинские военнопленные, сопровождающие их российские военные и экипаж. СК России идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76, — сказала она.

Ковитиди напомнила, что Россия разместила в открытом доступе информацию об обнаружении и изъятии более 670 фрагментов тел с места катастрофы. Она также указала, что на месте крушения были найдены частично сохранившиеся документы. Кроме того, как отметила сенатор, у России имеются генетические профили всех украинских военнослужащих, взятых в плен. Она назвала заявление Данилова бездушным и указала, что его слова причинили дополнительную боль родным и близким погибших.

Лживо изображая непонимание ситуации и все отрицая, секретарь СНБО Данилов по роду своей деятельности прекрасно осведомлен о том, что на месте падения самолета с украинскими военнопленными найдены 116 фрагментов ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Более того, на смывах с объектов найдены следы гексагена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства, — добавила сенатор.

Ковитиди отметила, что Следственный комитет России установил: ВСУ использовали зенитные ракеты MIM-104A комплекса Patriot для поражения российского военно-транспортного самолета Ил-76. По ее словам, ведомство проделало огромную работу.

Уверена, что оправдаться за это ужасное преступление Зеленский и вся его кровавая компания уже никогда не смогут, — заключила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также отреагировала на заявление Данилова, что в сбитом российском самолете Ил-76 не было военнопленных. Дипломат поинтересовалась, помнят ли еще в ВСУ бывшего главкома Валерия Залужного.