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Подлодки охраняли границы России во время ЧМ-2018 по футболу в Сочи

12:22, 28 марта 2021 11
Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Подводные силы Черноморского флота были задействованы в охране российских госграниц во время проведения важных государственных мероприятий. В частности, их использовали в ходе чемпионата мира по футболу в Сочи в 2018 году, сообщил старший помощник командира подлодки «Колпино» Егор Егоров.

По его словам, такие задачи выполняли подводные лодки новороссийской военно-морской базы.

В частности, это охрана государственной границы в подводной среде. К примеру, такие мероприятия, как чемпионат мира в Сочи, саммит, — пояснил он в эфире телеканала «Звезда».

Егоров уточнил, что в тот момент формировалась разнородная группировка сил, за которыми закрепляли отдельные районы. Задачу выполняли корабли, морская авиация и подлодки. Таким образом, был закрыт большой район, и обеспечена безопасность проведения важных мероприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что подводные лодки ВМС Германии обеспечены навигационными устройствами, которые разработаны компанией из России. Сотрудничество в этой области началось в 2005 году.

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