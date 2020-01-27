https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

Роспотребнадзор выполнил поручение правительства и подготовил список мер, направленных на недопущение распространения коронавируса нового типа по территории Российской Федерации.

Постановление Главного государственного санитарного врача уже зарегистрировано в Министерстве юстиции. Какие именно меры планируется предпринять, пока не уточняется, но ведомство сообщает, что на данный момент с начала 2020 года досмотрено более 20 тысяч рейсов (в том числе, 6,7 тысяч — из КНР) и более 1,16 млн человек. Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний. Больных новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV не зарегистрировано.

Отмечается, что Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию на строгом контроле.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Китая сообщили о ещё нескольких случаях летальных исходов течения пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Число инфицированных на данный момент превышает 2,4 тысячи человек. Большинство случаев заражения до сих пор приходится на город Ухань в центральной провинции Хубэй.