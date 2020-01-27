Роспотребнадзор выполнил поручение правительства и подготовил список мер, направленных на недопущение распространения коронавируса нового типа по территории Российской Федерации.
Постановление Главного государственного санитарного врача уже
Отмечается, что Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию на строгом контроле.
Как писал NEWS.ru ранее, власти Китая сообщили о ещё нескольких случаях летальных исходов течения пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Число инфицированных на данный момент превышает 2,4 тысячи человек. Большинство случаев заражения до сих пор приходится на город Ухань в центральной провинции Хубэй.
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