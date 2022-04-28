В Москве проходит репетиция парада, посвящённого 77-летию Победы Красной армии в Великой Отечественной войне. По городским улицам проехали танки, боевые машины пехоты, ракетные комплексы и другие единицы военной техники.

Вдоль маршрута были установлены ограждения. Участки ряда улиц были перекрыты, в частности, Большой Никитской, Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой и других. 

В ночь на 29 апреля на Красной площади пройдёт первая ночная тренировка механизированной колонны, включающей 131 образец военной техники. В частности, в ней примут участие ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», бронемашины «Тайфун», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» (на базе «Урала»), роботизированные комплексы «Уран-9», автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» и другая военная техника.

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Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской
Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской