Танки в Москве: как проходит репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада Победы на Тверской / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве проходит репетиция парада, посвящённого 77-летию Победы Красной армии в Великой Отечественной войне. По городским улицам проехали танки, боевые машины пехоты, ракетные комплексы и другие единицы военной техники.

Вдоль маршрута были установлены ограждения. Участки ряда улиц были перекрыты, в частности, Большой Никитской, Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой и других.

В ночь на 29 апреля на Красной площади пройдёт первая ночная тренировка механизированной колонны, включающей 131 образец военной техники. В частности, в ней примут участие ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», бронемашины «Тайфун», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» (на базе «Урала»), роботизированные комплексы «Уран-9», автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» и другая военная техника.

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