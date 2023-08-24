Поддубный узнал, кому нужна смерть Пригожина: что пишут военкоры 24 августа Военкоры и блогеры о центральных темах спецоперации

Фото: Виталий Шустров/ТАСС

Тверская область. Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино

Военные корреспонденты и блогеры обсудили основные события специальной военной операции на Украине. Сладков объяснил частые БПЛА-атаки на Россию. Поддубный рассказал, как гибель Евгения Пригожина использует противник. Коц оценил, какой будет западная военная помощь Украине в 2024 году. Что пишут военкоры 24 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Запад заморозит СВО, чтобы дать Зеленскому возможность переизбраться»

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что все последние действия Киева — от ударов дронами по Москве до антикоррупционных чисток в украинских военкоматах — направлены на внутреннюю аудиторию.

«Украинские воздушные атаки России не имеют военной цели, все это основа для информационной работы команды Владимира Зеленского внутри Украины. Вообще, последние действия киевских властей являют собой PR-подготовку неких важных внутренних решений. Взять, допустим, низложенных старых военкомов. Новые лучше будут? Да ни на миллиметр. Принятый закон о запрете вести на каких-либо переговорах дискуссию об украинских территориях — это тоже посыл для части украинского электората, все еще «уверенного в будущей победе над Россией», — отмечает Сладков.

По его мнению, Запад попытается заморозить СВО и дать возможность Владимиру Зеленскому переизбраться.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

Александр Коц: «ВСУ грозит бронетанковый голод»

Военный корреспондент Александр Коц ожидает, что отсутствие результатов контрнаступления ВСУ приведет к сокращению западной военной помощи Украине.

«Несколько разбитых артиллерией сел, занятых ВСУ на Времевском выступе — явно не тот результат наступления, на который рассчитывали западные кураторы Украины. Продолжать оплачивать утилизацию собственной техники в запорожских полях становится все более накладно. Да и мало этой техники у европейцев осталось, а США по каким-то своим причинам не торопятся поставлять еще. Украинцы вынуждены спешить, чтобы до осенней распутицы показать хоть какой-то результат, который можно было бы назвать успешным. В противном случае в следующем году ВСУ может грозить уже не снарядный, а бронетанковый голод», — полагает Коц.

Андрей Руденко рассказал о десантной операции ВСУ на Днепре

Военный репортер Андрей Руденко описал попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, чтобы организовать плацдарм. Операция проводилась ранним утром 24 августа, уточнил журналист.

«Ранним утром 24 августа украинские военные пытались в очередной раз „захватить плацдарм“ на левом берегу Днепра, желая угодить Зеленскому ко Дню зависимости Украины. Но опять что-то пошло не так. Между населенными пунктами Голая Пристань и Кардашинка подразделения группировки „Днепр“ уничтожили „праздничных“ штурмовиков ВСУ. До левого берега смогли добраться только трое», — рассказал Руденко.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Герман Куликовский о гибели Пригожина: «Выпейте валерьянки и успокойтесь»

Военный эксперт Герман Куликовский призывает не доверять неофициальным версиям гибели связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, чей борт разбился в Тверской области.

«Чтобы не пережёвывать информационные помои, дождитесь официальный информации от государственной власти. А пока выпейте валерьянки и успокойтесь. Россия находится сейчас на одном из переломов, коих было великое множество в ее долгой и великой истории. России надо не просто выстоять, а стать гораздо сильнее, могущественнее и богаче. Уверен, что так и будет. Враги будут разбиты, ветры истории развеют их прах, оставив только абзацы в учебниках истории для будущих поколений россиян», — полагает эксперт.

Куликовский отметил, что больше всего гибелью Пригожина был возмущен «журналист Анатолий Шарий и другие украинские каналы».

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Андрей Медведев: «ЧВК „Вагнер“ — часть нашей истории»

Публицист Андрей Медведев, комментируя смерть Евгения Пригожина, отметил, что бизнесмен «создал первую эффективную частную военную компанию в России».

«Сейчас одни будут идеализировать Пригожина, другие демонизировать. Одни будут писать про лучшую пехоту, другие вспомнят кувалду. Кто-то вспомнит про Бахмут, а другие про мятеж. Он был очень разным. Но главное другое. Он создал первую русскую, по-настоящему эффективную ЧВК. „Вагнер“, нравится это кому-то или нет, но это всемирно узнаваемый бренд. Нравится или не нравится это кому-то, но школьники на выпускные приносили флаги „Вагнера“ вместе с триколорами. ЧВК „Вагнер“ в любом случае — это часть нашей военной истории. От Пальмиры до Бахмута», — подчеркнул журналист.

По мнению Медведева, Евгений Пригожин будет отвечать за свои «ошибки, победы, злые и добрые дела» перед богом.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону

Поддубный рассказал, кому выгодна смерть Пригожина

Военный корреспондент Евгений Поддубный полагает, что гибель Евгения Пригожина будет использована неприятелем для воздействия на российское общество. Этим скоординированно займутся как украинские, так и западные медиа, подчеркнул журналист.

«Структуры информационно-психологических операций киевского режима пытаются использовать гибель Евгения Пригожина и других сотрудников ЧВК для усиления воздействия на российское общество. Информационные ресурсы, которые курируют специальные службы противника, уже начали совершать активные вбросы дезинформации, цель которых очевидна. В этом же ключе работают и мейнстримовые СМИ коллективного запада. Органы пропаганды и информационного противоборства противника работают скоординированно. Я просто напомню, что любые силовые действия противника „на земле“ всегда сопровождаются информационно-психологическим воздействием в медийной сфере», — считает военкор.

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Рустам Каримов Фото: Соцсети Рустам Каримов

Александр Харченко: «Бахмут стал нарицательным у украинцев»

Военный корреспондент Александр Харченко, комментируя гибель Евгения Пригожина, напомнил о взятии под контроль Артемовска (Бахмута)) силами ЧВК «Вагнер».

«Страсти после крушения самолета Пригожина немного улеглись, и можно собрать мысли в кучу. ЧВК „Вагнер“ была эффективным тараном, она шла вперед и добывала победу в кровопролитнейших боях. Сейчас нам тяжело осознать значимость Бахмута, но поверьте, что этот населенный пункт стал нарицательным в общественном сознании украинцев. „Бахмутская мясорубка“ оттянула и перемолола огромное количество украинских подразделений, поэтому вялое контрнаступление — в том числе заслуга прошлых сражений. Украинцы прикладывали огромные усилия для того, чтобы вывести ЧВК „Вагнер“ из игры, поэтому они сейчас считают себя победителями», — напомнил Харченко.

Военкор подчеркнул, что России нужно новое эффективное штурмовое подразделение. «Хотелось бы, чтобы новую операцию также проводили силами добровольцев, а не мобилизованных граждан», — считает военкор.

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