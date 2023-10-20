Поддубный: США продолжат отстаивать свою гегемонию оружием

Фото: US Army

Соединенные Штаты будут пытаться сохранить однополярный мир любой ценой, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, Вашингтон будет отстаивать свою гегемонию исключительно с помощью оружия. При этом в Белом доме не задумываются о рисках и последствиях такой политики.

Сохранить однополярный мир любой ценой — это, по сути, был главный тезис из вчерашнего обращения Байдена к нации. <...> Так называемые предупреждения, прозвучавшие в адрес России, тоже не несли ничего нового, но еще раз продемонстрировали, что отстаивать свою однополярную демократию Вашингтон будет исключительно оружием, при этом не задумываясь о рисках и последствиях, — написал военкор.

Поддубный подчеркнул, что в речи американского президента Джо Байдена не было новых тезисов, а только повторы «избитых клише» о безопасности Соединенных Штатов и мира, которая якобы зависит от победы Украины и Израиля.

Ранее хозяин Белого дома выступил с обращением к американскому народу. В рамках своей речи демократ заявил, что прекращение поддержки Израиля и Украины обернется для США большими затратами, чем продолжение помощи. В качестве основного аргумента Байден привел национальную безопасность страны, которая может оказаться «под угрозой».

Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что не стремится к прямой конфронтации с Россией из-за Украины. Однако, продолжил Байден, Вашингтон будет защищать своих союзников по НАТО, в том числе в Прибалтике.