Поддубный раскрыл больную проблему ВС РФ: что пишут военкоры 2 июля Что нового в зоне СВО и какие вопросы поднимают журналисты в своих Telegram-каналах

Фото: МО РФ

Российские военкоры обсуждают последние события специальной военной операции и говорят, что в снабжении ВС РФ остаются нерешенные проблемы. Что нового в зоне СВО и какие вопросы поднимают журналисты в своих Telegram-каналах — в обзоре NEWS.ru.

Дмитрий Стешин: «У США закончились Stinger»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин обращает внимание своих подписчиков на публикацию Newsweek, в котором утверждается, что у США закончились переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger: все имевшиеся в запасе 2000 ПЗРК переданы украинской армии.

«Якобы американцы решили возобновить выпуск 40-летнего ПЗРК и начали отзывать с пенсий старых работяг и инженеров — восстановить производство. Разумеется, произошла утечка — слишком большая масса народа была поставлена в известность. Факт подтвердил Уэс Кремер, президент Raytheon, подразделения Raytheon Technologies Corporation, специализирующегося на комплексной противовоздушной и противоракетной обороне. Наклевывается жирный госзаказ: „Мы вытаскиваем испытательное оборудование со складов и сбрасываем с него паутину“», — рассказывает Стешин.

Фото: Cpl. Kyle Chan/Global Look Press

Военкор поделился наблюдением: осматривая в конце мая разминированный бункер батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), он нашел несколько упаковок от Stinger с неизрасходованными картриджами BCU (аккумуляторный блок охлаждения).

«Сами пусковые устройства, полностью сгоревшие, лежали поодаль на пепелище. В кейсе был формуляр и выпущен этот Stinger был 21 год назад — 24.04.01. А срок годности устройства — 20 лет, потом утилизация. Так что сия находка косвенно подтверждает сказанное выше», — написал Стешин.

Александр Сладков: «Т-90 — лучший танк в мире»

Журналист ВГТРК Александр Сладков поделился кадрами брошенного украинского солдатами в Новодонецке французского танка. Как пояснил военкор, теперь боевая машина находится в распоряжении бойцов оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

«Машина как машина. Вообще, вся эта интрига под названием „спасительная техника НАТО“ тает на глазах. Наш Т-90, как выясняется, лучший танк в мире. Я имел честь наблюдать, как наши гоняют в „Рамштайне“ на „Абрамсах“, и как на Т-90 воюют. Наш лучше. Поэтому американцы и не дают ВСУ „Абрамсы“, чтоб они не валялись вот так в кюветах в Донбассе», — подчеркнул Сладков.

Евгений Поддубный: «Командование ВСУ очень хочет выйти к Токмаку»

По информации еще одного военкора ВГТРК Евгения Поддубного, ВСУ предпринимает попытки взять под контроль поселок Работино.

«Противник вновь пытается штурмовать Работино. Теряет людей и технику, но продолжает направлять усилия именно на этот участок фронта. Почему? Очень хочет командование ВСУ выйти к Токмаку, а это невозможно без контроля над Работино. Идут тяжелые бои. Наши держатся», — написал Поддубный. Минобороны эту информацию не комментировало.

Также Евгений Поддубный опубликовал сообщение, которое нашло большую поддержку его коллег и подписчиков, которые перепостили слова военкора. Обращаясь к коллеге из «КП» Александру Коцу, он поинтересовался, что за «бессмертные» в схеме торговли списанной военной техникой.

Фото: МО РФ

«Несколько месяцев уж идет обсуждение этого примера „взаимодействия“ частного капитала и чиновников, а сайт, который во время войны торгует военной и специальной техникой, что чудесным образом списана, но вполне работает, продолжает существовать», — написал Поддубный.

В подтверждение он привел рассказ своего друга командира артиллерийского подразделения, которое «в один прекрасный день осталось без колес в прямом смысле слова».

«Резина на все грузовики, которые возят БК, продовольствие и личный состав, буксируют гаубицы, пришла в негодность. Не спрашивайте, почему командир дивизиона не смог получить резину у тыловиков, история сия вечна и без обсценной лексики не воспроизводимая. И решили мы помочь этому артиллерийскому организму и дали денег на покупку резины. Конечно, не новой. Потому как для того, чтобы обуть все грузовые автомобили в новую резину — необходимо много миллионов рублей. А б/у всего то чуть более полутора. Так вот б/у резина была куплена у барыг из псевдо росрезервов, и это была вполне годная военная резина. Обидно? Мягко говоря. Но воевать надо, поэтому купили, переобули и порадовались», — рассказал Поддубный.

Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев отметил, что его коллега «задает совершенно точный вопрос».

«Кто эти люди, которым позволено до сих пор торговать списанной с хранения военной техникой? Кто до сих пор — война полтора года идёт — реализует эти схемы со списанием техники с консервации по остаточной цене и продаже по вполне рыночной? Ладно, в мирное время пусть, ну придумали люди высокомаржинальный бизнес на грани законодательства, но техника такая нужна или коммерческим компаниям, или, например, охотникам. Не катастрофа. Но сейчас война, техника нужна фронту. Вчера ещё. А её продают вместо того, чтобы передать бесплатно. Это как вообще?» — задается вопросом Медведев.

Андрей Медведев признался, что его коллеги из Госдумы «писали обращения в различные органы по поводу продажи спецтехники, и пока тишина в ответ». Он выразил надежду на скорое решение проблемы, но при этом отметил: «Там, где нет системного подхода, рано иди поздно вылезет проблема. А системного подхода нет там, где у людей, принимающих решения отсутствует полная информация о ситуации. Зачастую неприятная информация. Но она важна».

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