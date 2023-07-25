Поддубный призвал государство поддержать некоторых бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале призвал разработать механизмы поддержки людей, лишенных статуса участников боевых действий «в силу амбиций» и «преступных действий мятежников». По его словам, речь идет об участниках СВО в рядах ЧВК «Вагнер», которые не принимали участия в попытке мятежа и «ценой своего здоровья самоотверженно защищали Отечество».

Считаю необходимым поднять вопрос о том, чтобы государство разработало механизмы поддержки людей, которые оказались в тяжелой ситуации после ранений, лишены статуса участника боевых действий в силу амбиций и преступных действий мятежников. Это обычные солдаты, которые не участвовали в походе на Москву, честно выполнили свой долг в зоне СВО, — написал Поддубный.

Он добавил, что работал в Артемовске с бойцами ЧВК «Вагнер», которые получили серьезные ранения, но не получили от бизнесмена Евгения Пригожина и других связанных с компанией людей положенные выплаты, в том числе на лечение.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сегодня заявила, что законы для легализации отдельных организаций, например частных военных компаний, не нужны, никакой махновщины быть не должно. По ее словам, в СФ такого проекта в проработке нет, но, если в Госдуме закон разработают, сенаторы его рассмотрят.