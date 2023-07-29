Поддубный объяснил, почему НАТО не победит РФ: что пишут военкоры 29 июля Что обсуждают в Telegram-каналах Александр Ходаковский, Евгений Поддубный, Даниил Безсонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия экипажа российского танка, отбившего штурм колонны ВСУ, ситуация под Артемовском, бои в районе Работино, преимущества ВС РФ перед ВСУ и военным потенциалом Запада — военкоры и блогеры 29 июля обсуждают последние новости СВО. Что пишут в Telegram-каналах Александр Ходаковский, Евгений Поддубный, Даниил Безсонов — в обзоре NEWS.ru.

Александр Ходаковский: «Противник надеется, что мы прогнемся»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о последние новости о ходе СВО на 29 июля. По его словам, «на Херсонском направлении противник не отказывается от затеи закрепиться на нашем берегу и создать плацдарм для дальнейшего развития успеха — пока всё безуспешно».

Он отметил, что на Донецком направлении ВСУ несут потери. По информации Ходаковского, ряд подразделений противника, понесших невосполнимый урон, недовольны и находятся на грани самовольного оставления позиций.

«На направлении Великой Новоселовки противник закрепляется в Старомайорском, пытается улучшить своё положение, но успех носит локальный характер и чувствуется, что стратегических целей на этом направлении противник перед собой не ставит. Напротив, на Запорожском направлении у него глобальные задачи, на решении которых он сосредоточивает максимальные усилия. При активном применении авиации противник предпринимал попытки прорвать нашу оборону в районе населённого пункта Работино — оборона стоит, задача противником не решена», — доложил Ходаковский.

Он подчеркивает, что «несмотря на значительные потери и отказ ряда подразделений от участия в наступательных действиях, противник, судя по всему, продолжит таранить наши позиции в надежде, что мы прогнемся». Ходаковский объяснил это стоящей перед Киевом необходимостью «дать хоть какой-нибудь результат, чтобы подогреть остывающий интерес Запада к поддержке Украины».

«Рыбарь»: «На Запорожском фронте сильные дожди ограничивают ведение боевых действий»

Автор канала «Рыбарь» Михаил Звинук рассказал об обстановке на Времьевском участке по состоянию 29 июля. Он почеркнул, что «на всем Запорожском фронте идут сильные дожди, что ограничивает возможности ведения боевых действий». Но он признал: от наступательных планов ВСУ отказываться не планируют.

По данным «Рыбаря», к северо-востоку от Урожайного «противник сосредоточил пять групп центра ССО „Юг“ и разведроту 38 обрмп с дронами-камикадзе Switchblade и станциями РЭБ. Около Золотой Нивы находятся четыре штурмовые группы 503 батальона 38 обрмп. Эти силы ВСУ рассчитывают задействовать в атаке на Урожайное».

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

«Ккраинские формирования также готовятся нанести удар в направлении Приютного и высот у Старомайорского силами 88 батальона 35 обрмп и 501 батальона 36 обрмп. Для их поддержки в район села Комар прибыли до 120 членов 1 стрелкового батальона 1 отбр с тремя минометами и пятью расчетами ПТРК», — поделился информацией «Рыбарь».

Автор канала уточнил, что к западу от Старомайорского группа пехоты ВСУ численностью в 10 человек предприняла атаку на позиции ВС РФ. «Для противника она закончилась печально: в результате стрелкового боя он потерял шесть человек убитыми и отступил на исходный рубеж», — утверждает «Рыбарь».

В сообщении канала утверждается, что «в рамках контрбатарейной борьбы российские войска накрыли вражеский расчет миномета 2Б11 к северо-востоку от Урожайного, а также выявили и уничтожили скопление живой силы к югу от Большой Новоселки». Суммарные потери ВСУ составили до 37 человек, утверждает «Рыбарь».

«Замысел противника остается прежним: по мере улучшения погодных условий попытаться прорвать российскую оборону у Урожайного и Приютного для последующего выхода к Старомлыновке и дальнейшего развития наступления в сторону Азовского моря», — напоминает автор канала.

Евгений Поддубный: «Обстановка в районе Артемовска остается сложной»

Военкор Евгений Поддубный рассуждает о причинах, по которым Киев «угробил уж тысячи и сточил о наши боевые порядки четверть или треть западной техники, которая была предоставлена противнику кураторами НАТО». По его мнению, ответ кроется в переоценка потенциала ВВТ стран альянса.

Как сообщили сегодня СМИ, в ходе изучения и испытания шести типов вооружения из числа трофейной боевой техники противника специалисты российской оборонной отрасли пришли к выводу, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты.

В частности, Поддубный подчеркнул, что проходимость техники НАТО по болотистой местности и вязкому грунту «тоже оставляет желать лучшего».

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Немецкий боевой танк Leopard

«Ремонт западных образцов в полевых условиях — трудоёмкий и ресурсозатратный. Это специалисты ОПК объяснили излишней сложностью конструкции. Есть хорошая русская пословица: „Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить“. Западная школа уперлась в технологичность изделий ВПК. И на слайдах все круто, а в муляке, на земле (русской, не иракской или афганской) все сильно сложнее. Погодные условия, не подготовленный должным образом персонал, большое логистическое плечо. Тут все вместе», — объяснил Поддубный.

Военкор вспомнил, как на американской базе в Афганистане занимались крупноузловым ремонтом техники. «Но вот там по американской базе никто не бил. В условиях СВО размещать базы МТО у переднего края — непозволительная роскошь. „Ланцеты“, „Калибры“ и пр. А техника сложная, сильно умная, часто умнее операторов. Кроме того, в условиях противодействия РЭБов и часто проблемного взаимодействия многие современные плюшки западной техники становятся пресными», — заметил он.

По мнению Поддубного, сейчас «отличный момент, чтобы наша научная школа и военные специалисты посмотрели на западные образцы». «Вопрос баланса хай-тека, стоимости и эксплуатационных затрат ведь важен. А еще ТТХ. Они часто определяют тактику. Запад привык воевать с противником, который априори уступает в огневой мощи и качестве ВВТ. Отсюда и тактика. А тут всем натовским миром в тупике», — резюмировал военкор.

Также он озвучил последние новости об обстановке в районе Артемовска. По словам Поддубного, она «остаётся сложной, в первую очередь для противника».

«Каждая попытка закрепиться за окраины той же Клещеевки оборачивается для украинских подразделений значительными потерями в технике и живой силе. Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский запросил у ГШ Украины больше кассетных боеприпасов и дополнительные резервы, чтобы „установить контроль над высотами и занять Клещеевку“. „Главной проблемой для украинских подразделений остаётся плотность артиллерийского и миномётного огня ВС РФ“, — говорит Сырский», — напоминает Евгений.

Военкор убежден, что генерал Сырский «упрощает». «Работают РУКи, авиация, наши бойцы лучше обучены, нежели противник. Наши офицеры находятся рядом с солдатами, управляют боем эффективнее и берегут людей в отличие от киевского режима», — заключил Поддубный.

Фото: МО РФ Работа артиллерии во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

Даниил Безсонов: «Экипажу нашего танка, отбившего штурм ВСУ, нужно дать звание Героев России»

По мнению Безсонова, экипаж российского танка, который смог одолеть целую колонну техники ВСУ, заслуживает звание Героев РФ.

«Отличная реклама для поставок западной техники на Украину. Один русский танк уничтожает 8 единиц техники ВСУ. Судя по очертанию, было 2 танка и 6 БМП „Брэдли“ ВСУ», — написал Даниил Безсонов.

Он призвал наградить экипаж танка, который защитил позиции от штурма, званием Героев России.

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