Поддубный объяснил, почему Киев начал признавать провалы Поддубный: оппоненты в Киеве обвиняют друг друга в провалах на фронте

Фото: ГСЧС Украины

Политическая борьба на Украине набирает новые обороты, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, оппоненты в Киеве начали признавать провалы, чтобы переложить ответственность друг на друга. Так он прокомментировал признание советника командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната в том, что ВСУ с начала СВО не сбили ни одной из 300 российских ракет Х-22.

Политическая борьба внутри киевского режима открывает новые грани. Оппоненты начали признавать провалы, чтобы переложить ответственность друг на друга. Вот из этой серии. Командование ВСУ признало, что из 300 запущенных с начала СВО российских крылатых ракет Х-22 средствами ПВО не было сбито ни одной из них. Важно не сколько — тут точной цифрой противник не обладает. Важно, что в попытках потопить друг друга идет давление на систему пропаганды, которая для врага является важнейшим элементом, — написал он.

Ранее Игнат заявил, что ВСУ не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала военной операции на Украине. По его словам, для перехвата таких орудий необходимы более совершенные системы ПВО.

Военный эксперт Владислав Шурыгин до этого заявил, что у Вооруженных сил Украины в действительности нет развитой системы ПВО. Как пояснил специалист, четырех ЗРК IRIS не может хватить для защиты такого города, как Киев, это все равно что «ложкой прикрывать сердце от пули». Также он обратил внимание на несостыковки в отчетах ВСУ о пораженных объектах — судя по ним, ракеты у украинской армии «многоразовые».